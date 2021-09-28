Всего AQ гостиничных номеров 400 Спальни
Партнерская больница Synphet Srinakarin Hospital
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Отель Maple удобно расположен в 18 минутах езды от аэропорта Суварнабхуми. Отель предлагает стильные номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Гости могут расслабиться на сеансе массажа или расслабиться у открытого бассейна. Во время пребывания гости также могут заниматься спортом в фитнес-центре.
Отель находится в 10 минутах езды от универмагов Paradise Park и Central Bangna. Поездка до конференц-центра Bitec Bangna и мебельного центра IKEA занимает 15 минут.
Все номера отеля Maple обставлены современной мебелью и оснащены 42-дюймовым телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейфом и холодильником с мини-баром. Собственная ванная комната укомплектована халатом, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Персонал круглосуточной стойки регистрации поможет гостям воспользоваться услугами прачечной, камерой хранения багажа и обменять валюту. В отеле есть помещения для совещаний, бизнес-центр и бесплатная частная парковка. Трансфер от / до аэропорта может быть организован за дополнительную плату.
В ресторане Maple подают разнообразные блюда интернациональной кухни. Гости могут насладиться прекрасным выбором напитков в баре. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Удобства / Особенности
- 2 раза скрининговый тест на ПЦР на COVID-19 на территории
- Круглосуточный трансфер службы скорой помощи из отеля в больницу
- 24 часа дежурная медсестра
- 3-х разовое питание (комплексное меню)
- Трансфер на лимузине из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Донмыанг в отель.
- Бесплатный высокоскоростной интернет
- Скидка 15% на меню a la carte
- Скидка 20% на услуги прачечной
Счет
3.4/5
В среднем
На основе 5 отзывы
Если бы вы были гостем в Клен Отель
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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2.9 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Space for workout on the ground
- Wifi barely worked for 2 days in a row
- Several long black hair on floor in room
The 14 days passing faster than expected. Food was served 3 times a day with some time variation i.e. breakfast came once 6:30am, once 8am. Yasmine or fried rice were really poor. But meat and vegis tasted mostly good. Just please change that disgusting orange colored chemical sugar „juice“. Private orders from Foodpanda or others were brought to the room fast. Room was clean besides the disturbing hairs on the floor. Furniture rather old and used. No view or only to other balconies. Didnt find CNN or BBC on TV. AC worked well all the time. And airport pickup was well organized. All in all good ASQ experience in an average hotel.
2.0 Executive Room
Отрицательные
- Dirty room, no cleaning
- Food was terrible
The room was dirty when I arrived, they didn’t clean it once while there, the food was terrible, same watermelon with every meal, no variation, Thai food was not good.
For the money, I would suggest stay somewhere else
3.6 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Персонал
- Чистый
- Просторная комната
- Услуга
- Еда средняя, но нормально
- Без доставки
В целом хороший ASQ по невысокой цене. Персонал очень быстро реагирует, обслуживание очень хорошее.
Wi-Fi иногда немного тормозит, но я могу смотреть Netflix и все такое
4.8 Deluxe Room
Все было хорошо
На мой взгляд, 10 дней с одним тестом будет достаточно
С уважением, Франц Маутнер
Пиво в день тоже было бы неплохо.
3.5 Deluxe Room
Положительные Отрицательные
Еда по-прежнему ограничена. Чистота и удобство. В целом отель был хорошим и любезным.
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