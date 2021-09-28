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Отель Maple удобно расположен в 18 минутах езды от аэропорта Суварнабхуми. Отель предлагает стильные номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Гости могут расслабиться на сеансе массажа или расслабиться у открытого бассейна. Во время пребывания гости также могут заниматься спортом в фитнес-центре.

Отель находится в 10 минутах езды от универмагов Paradise Park и Central Bangna. Поездка до конференц-центра Bitec Bangna и мебельного центра IKEA занимает 15 минут.

Все номера отеля Maple обставлены современной мебелью и оснащены 42-дюймовым телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейфом и холодильником с мини-баром. Собственная ванная комната укомплектована халатом, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Персонал круглосуточной стойки регистрации поможет гостям воспользоваться услугами прачечной, камерой хранения багажа и обменять валюту. В отеле есть помещения для совещаний, бизнес-центр и бесплатная частная парковка. Трансфер от / до аэропорта может быть организован за дополнительную плату.

В ресторане Maple подают разнообразные блюда интернациональной кухни. Гости могут насладиться прекрасным выбором напитков в баре. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.