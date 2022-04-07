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Удобно расположенный отель в Бангкоке является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Посольство Дании, Посольство Бразилии, Галерея Бангкока CityCity.

Malaysia Hotel Bangkok предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей.

В отеле Malaysia Bangkok 119 номеров. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как кондиционер, услуга «звонок-будильник», письменный стол, мини-бар, телефон. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая массаж. Если вы ищете комфортное и удобное место для проживания в Бангкоке, то отель Malaysia Hotel Bangkok станет вашим домом вдали от дома.