BANGKOK TEST & GO

Отель Malaysia Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
7.5
оценка с
1982
Обновление April 7, 2022
Всего AQ гостиничных номеров 50 Спальни
Партнерская больница Suksawat Hospital

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Malaysia Hotel Bangkok is no longer operating as an ASQ.

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Удобно расположенный отель в Бангкоке является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Посольство Дании, Посольство Бразилии, Галерея Бангкока CityCity.

Malaysia Hotel Bangkok предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей.

В отеле Malaysia Bangkok 119 номеров. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как кондиционер, услуга «звонок-будильник», письменный стол, мини-бар, телефон. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая массаж. Если вы ищете комфортное и удобное место для проживания в Бангкоке, то отель Malaysia Hotel Bangkok станет вашим домом вдали от дома.

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Адрес / Карта

54 Ngam Duphli Alley, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120

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