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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality удобно расположен недалеко от развлекательных, ресторанов и торговых районов Бангкока. К услугам гостей фитнес-центр. Этот отель с бесплатным Wi-Fi расположен в 550 метрах от станции наземного метро BTS Nana.

Современные номера оснащены кондиционером, 32-дюймовым ЖК-телевизором с международными каналами, электрическим чайником и мини-баром. Из окон открывается вид на город. В числе удобств сейф для дополнительной безопасности. Предоставляется фен, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и душ. можно найти в ванной комнате.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, предоставляются услуги консьержа и прачечной.

Отель Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality находится в 200 метрах от международной больницы Бумрунград и в 1 км от торгового центра Terminal 21. Международный аэропорт Суварнабхуми находится примерно в 45 минутах езды.