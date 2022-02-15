Всего AQ гостиничных номеров 133 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Уютная комната 23m²
฿22,999 - 10 Day AQ
฿4,599 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Вегетарианские блюда
- Коврик для йоги
Классный номер 25m²
฿25,999 - 10 Day AQ
฿5,099 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Вегетарианские блюда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Стильный угловой номер 30m²
฿27,999 - 10 Day AQ
฿5,599 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Вегетарианские блюда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
Уютный люкс 42m²
฿30,999 - 10 Day AQ
฿6,599 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Смежный номер
- Семейные люксы
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Гостинная
- СВЧ
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
Цитрус Люкс 55m²
฿32,999 - 10 Day AQ
฿7,599 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Семейные люксы
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Гостинная
- СВЧ
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality удобно расположен недалеко от развлекательных, ресторанов и торговых районов Бангкока. К услугам гостей фитнес-центр. Этот отель с бесплатным Wi-Fi расположен в 550 метрах от станции наземного метро BTS Nana.
Современные номера оснащены кондиционером, 32-дюймовым ЖК-телевизором с международными каналами, электрическим чайником и мини-баром. Из окон открывается вид на город. В числе удобств сейф для дополнительной безопасности. Предоставляется фен, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и душ. можно найти в ванной комнате.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, предоставляются услуги консьержа и прачечной.
Отель Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality находится в 200 метрах от международной больницы Бумрунград и в 1 км от торгового центра Terminal 21. Международный аэропорт Суварнабхуми находится примерно в 45 минутах езды.
Удобства / Особенности
- Transportation from Suvarnabhumi or Don Muang Airport to the hotel (Day 1)
- Круглосуточная медсестра в отеле
- Служба системы телемедицины
- SARS-COV-2 RT-PCR test
- Ежедневная проверка температуры и мониторинг здоровья
- Предоставляемое медицинское оборудование (маски, термометр, дезинфицирующее средство для рук и т. Д.)
- Полный пансион (3-разовое питание)
- Полный набор удобств: бутылки с водой, чайник, фен и т. Д.
- 200 международных и местных новостных, музыкальных и развлекательных телеканалов
- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
- Citrus Rooftop for Relaxation for guests once passing the 1st screening (Under Social Distancing guidelines)
- Room cleaning service (1 times on day 4 (7 days quarantine) / 2 times on day 4 & 7 (10 days quarantine))
Счет
4.1/5
Очень хороший
На основе 11 отзывы
Если бы вы были гостем в Цитрус Сукхумвит 11
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.2 Cozy Room
Положительные
Отрицательные
- Reasonably comfortable considering size of room
- Sufficient water & coffee supply
- Clean throughout
- TV English channels limited & poor reception
Comfortable for a single person.
Suggest more time allowed for relaxation area especially for guests that are fully vaccinated.
The hotel should take this into account when visitors book the hotel.
To spend 24hrs in a 23sqm room with only 45mins relaxation per day is ridiculous. Common sense must prevail especially with a pre-travel neg PCR and a 1st PCR test result of neg at the hotel.
3.3 Cozy Suite
Положительные
Отрицательные
- Appreciated the swift transport from Bkk to testing at hospital, and the clean room.
- Communication with the hotel was very challenging. Food was terrible & cold.
I was thankful to arrive safely with my husband to a clean room. Frustrated by communications and food.
4.3 Cozy Room
ПоложительныеОтрицательные
Good place
Hygiene and clean
Wifi is too good
Service is good
Expensive for the small room
Finally, it's recommended
4.3 Cozy Room
Good place in asq, very delicious foood and goood service in it . Weter Is hot enough , we are happy to stay in it.
3.7 Classy Room
Положительные
Отрицательные
- Отличный высокоскоростной Wi-Fi
- Хорошее и удобное месторасположение
- Обслуживающий персонал
- Комната довольно маленькая.
- Холодильник недостаточно прохладен для хранения свежих продуктов.
- Очень требователен к доставке еды извне
- Нет выбора в меню, как в других ASQ
По моим отзывам, будьте более гибкими в отношении доставки еды. Также лучше предложить гостевое меню и вкусовые предпочтения (острые, не острые и т. Д.).
4.4 Citrus Suite
Положительные
Отрицательные
- Красивый вид из комнаты
- Достаточно просторный, чтобы в нем было комфортно.
- Чрезвычайно внимательный персонал, который может задать вопросы или помочь с размещением.
- Еда была в целом неплохой с приличным разнообразием, но часто была немного маслянистой.
- Wi-Fi был отличным, но входить в систему нужно было ежедневно (очень незначительное неудобство, но все же неудобно)
- Шампунь мог бы быть лучше
Персонал был фантастическим с самого прыжка и помог сделать испытание более терпимым. Карантинное пребывание утомительно и не идеально, но с этим ничего не поделаешь. Еда была нашей единственной претензией, но в остальном это было достаточно приятное впечатление.
4.3 Cozy Room
Положительные
Отрицательные
- Разнообразное меню и отличная еда. Очень доволен и наслаждался тайским вкусом. Хорошая порция.
- Персонал приятный и внимательный.
- Номер чистый, подходящий размер для одного человека, удобный и чистый.
- удобная кровать
- Тихий. Хороший режим для работы
- Высокоскоростной Wi-Fi
- Кресло неудобно для работы
- Холодильник не работает из-за использования газовой системы. Вещи были испорчены
Citrus 11 - хороший выбор для краткосрочного пребывания и одновременной работы. Хорошая еда подается вовремя с разнообразным меню
4.8 Cozy Room
Положительные
Отрицательные
- Номер чистый, окна выходят на улицу.
- Ночью в комнате довольно темно.
Я люблю еду из отеля. Подушки немного неудобные. Персонал хороший. Однако вы можете связаться с ними только по LINE.
3.5 Classy Room
Положительные
Отрицательные
- Отличный Wi-Fi, помогает с ограничениями в моей диете
Моя регистрация прошла быстро и эффективно. Я добрался до BKK за два дня до того, как они снова отключились, поэтому мне не разрешили выходить из моей комнаты или убирать ее (слава богу, это было всего 7 дней). Однажды ночью меня укусил постельный клоп, но я знал, что мне нужны доказательства, поэтому на вторую ночь я снял видео (извините, если скриншот видео расплывчатый). Посреди ночи меня перевели в улучшенный номер. Они спросили, хочу ли я обратиться к медсестре по поводу укусов, но затем сообщили, что это может стоить дополнительно; Я отказался. В новой комнате больше никаких ошибок, хотя я останавливался только на две ночи. Выезд прошел быстро.
5.0 Cozy Room
Положительные
- Прочтите мой обзор на его Facebook:
- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2961928494038297&id=1505462223018272
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2961928494038297&id=1505462223018272
Я уже писал это там.
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