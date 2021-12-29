Чистый отель

Тихий

Wi-Fi был постоянным

Очень любезный персонал

Мини-холодильник / чайник / посуда в номере

Блюда доставляются вовремя, также предоставляется кофе и чай.

Горячая вода в туалете

Хозяйственное мыло / средство для мытья посуды в номере

Другие услуги в номере, такие как химчистка, предоставляются за дополнительную плату.

Ограниченное меню

Было бы неплохо, если бы персонал мог заказывать вещи от 7 до 11 для гостей, которые хотели чего-то другого.

В целом это был очень хороший отель, учитывая обстоятельства. Очень простой процесс бронирования и быстрые ответы. Было изменение в правилах ASQ, которое не было обновлено на их веб-сайте и в брошюрах, поэтому я обнаруживал такие вещи, как невозможность пойти на солнечную террасу или получить услуги по уборке на полпути, когда я просил об этом. В итоге я попросил оставить в комнате веник, чтобы я мог привести себя в порядок. Персонал был очень любезен и предоставил все, что мне было нужно: воду, дополнительные постельные принадлежности, чай и т. Д. Мне нужно было работать, и у меня было достаточно места для работы и хороший Wi-Fi для этого. Я даже взял с собой принтер, который смог нормально подключиться к Wi-Fi. Еда была приличной и, как правило, прибыла вовремя и тёплой, что я очень ценил! Поскольку я не ем свинину и моллюсков, я все время ела курицу. Я предлагаю отелю добавить блюда из рыбы или тофу для людей, которым нужны халяльные / кошерные блюда. Моя комната выходила на стену другого здания, и хотя это было не идеально, я понял, что в результате у меня действительно получилось очень тихо. Я даже не слышал своих соседей. Персонал также подготовил для меня такси при отъезде и помог мне с багажом. Всем, кто путешествует, я бы порекомендовал вам взять с собой закуски или удобные продукты, которые вам нравятся, перед полетом, поскольку вы не сможете заказать их во время вашего пребывания (например, чипсы, крекеры, хлеб с джемом, конфеты). В отеле требуется 2 проверки температуры в день, и медсестра приедет, чтобы пройти тест на covid три раза за все время пребывания. Спасибо отелю Chillax, и я рекомендую всем путешественникам бронировать у них.