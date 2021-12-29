Всего AQ гостиничных номеров 68 Спальни
Партнерская больница Kasemrad Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Двухместный номер делюкс 25m²
฿27,500 - 10 Day AQ
฿21,500 - 7 Day AQ
฿4,700 - 1st Day Test & Go
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Функции
* Этот отель не предоставил перечень характеристик этого номера. Пожалуйста, запросите бронирование и спросите их напрямую о деталях комнаты.
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Двухместный номер Премьер 30m²
฿30,500 - 10 Day AQ
฿23,500 - 7 Day AQ
฿5,000 - 1st Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
* Этот отель не предоставил перечень характеристик этого номера. Пожалуйста, запросите бронирование и спросите их напрямую о деталях комнаты.
Удобно расположенный в районе Риверсайд Бангкока, Chillax Heritage является идеальным местом для знакомства с Бангкоком. Отсюда гости могут максимально использовать все, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.
Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа.
Зайдите в один из 40 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть различные удобства, в том числе телевизор с плоским экраном, бесплатный приветственный напиток, зеркало, тапочки, диван. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя увлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в отеле Chillax Heritage.
Счет
4.5/5
Очень хороший
На основе 12 отзывы
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5.0 Deluxe Double Room
Положительные Отрицательные
I had such a good time. They were so professional and friendly. The room was so clean. Well done guys.
5.0 Deluxe Double Room
Положительные
Отрицательные
- Staff was very nice and helpful.
- Efficient testing done through drive through
- Fast results of test within 8 hours
The staff was very nice and helpful. They even had food waiting for me when I arrived after midnight.
4.8 Deluxe Double Room
Положительные
- ASQ is well organized
- Very friendly and helpful hotel staff
- Modern and comfortable room
Everything was very well organized, from the airport arrival, designated driver, and hospital visit to the hotel stay. The hotel staff were very friendly and extremely helpful. The room was modern and looked new, and was very comfortable. A+++ and big thanks to all the people involved for making this a pleasant experience.
5.0 Deluxe Double Room
Положительные
Отрицательные
- very nice, comfortable room
- good location, quiet but close to several tourist attraction in Bangkok
- meals were very tasty and good proportion
- no balcony
- the contract hospital is quite someway from the hotel
The hotel is small but cozy, clean and very quiet, with very helpful staff. This hotel will be my first choice next visit to Bangkok.
4.3 Deluxe Double Room
Положительные
Отрицательные
- The service was good and answer quickly
- Need a microwave… Sometimes I don’t want to eat at the delivery’s time and after I ate cold !!!
I will comeback when I can like that I can use all the facilities and at this time I hope, the Covid will be a nightmare !!!
3.8 Deluxe Double Room
Положительные
Отрицательные
- quiet location
- spacious room, they already provide the daily essential things that you might need for 14 days eg; detergent powder, bowl for washing your clothes, dish washing soap, personal eating utensils etc.
- good WIFI, it is a strong pros for me
- staffs are helpful
- can order 7eleven
- big bathtub
- big window
- good AQ measures
- Cannot connect TV with internet
- Few international TV channels, mostly Thai language channels
You might want to ask for a room with a window facing to the main street. My room's window is facing to another building so it became a bit boring to watch outside after a few days since there were no people or cars passing by between the two buildings.
3.4 Premier Double Room
Положительные Отрицательные
- Еда была не очень хорошей
- Еда часто была холодной
- Не так много хороших вариантов еды
- Нет хорошего завтрака
В целом, я не думаю, что карантин в отеле будет веселым. Все они будут скучным адом с плохой едой, как и этот. Джакузи было хорошим, но не стоило того, что я за него заплатил. Если у вас есть выбор, поместите карантин в песочнице буквально в любом другом месте. Карантин в отеле - это сущий ад.
4.3 Deluxe Double Room
Если бы еда была лучше, впечатления были бы намного приятнее. Фрукт немного хорош для тех из нас, кто любит здоровую пищу ...
4.4 Deluxe Double Room
Положительные
Отрицательные
- Персонал очень отзывчив к запросам (через линию)
- Чистая комната, красиво укомплектованная туалетными принадлежностями.
- Ванна с струйной струей
- Еда была посредственной с небольшими порциями
- Вариант потоковой передачи ТВ был немного глючным
В целом приятный отдых. Немного переставив, достаточно места для упражнений. Возьмите доступную еду.
4.8 Deluxe Double Room
Положительные
Отрицательные
- Чистый отель
- Тихий
- Wi-Fi был постоянным
- Очень любезный персонал
- Мини-холодильник / чайник / посуда в номере
- Блюда доставляются вовремя, также предоставляется кофе и чай.
- Горячая вода в туалете
- Хозяйственное мыло / средство для мытья посуды в номере
- Другие услуги в номере, такие как химчистка, предоставляются за дополнительную плату.
- Ограниченное меню
- Было бы неплохо, если бы персонал мог заказывать вещи от 7 до 11 для гостей, которые хотели чего-то другого.
В целом это был очень хороший отель, учитывая обстоятельства. Очень простой процесс бронирования и быстрые ответы. Было изменение в правилах ASQ, которое не было обновлено на их веб-сайте и в брошюрах, поэтому я обнаруживал такие вещи, как невозможность пойти на солнечную террасу или получить услуги по уборке на полпути, когда я просил об этом. В итоге я попросил оставить в комнате веник, чтобы я мог привести себя в порядок. Персонал был очень любезен и предоставил все, что мне было нужно: воду, дополнительные постельные принадлежности, чай и т. Д. Мне нужно было работать, и у меня было достаточно места для работы и хороший Wi-Fi для этого. Я даже взял с собой принтер, который смог нормально подключиться к Wi-Fi. Еда была приличной и, как правило, прибыла вовремя и тёплой, что я очень ценил! Поскольку я не ем свинину и моллюсков, я все время ела курицу. Я предлагаю отелю добавить блюда из рыбы или тофу для людей, которым нужны халяльные / кошерные блюда. Моя комната выходила на стену другого здания, и хотя это было не идеально, я понял, что в результате у меня действительно получилось очень тихо. Я даже не слышал своих соседей. Персонал также подготовил для меня такси при отъезде и помог мне с багажом. Всем, кто путешествует, я бы порекомендовал вам взять с собой закуски или удобные продукты, которые вам нравятся, перед полетом, поскольку вы не сможете заказать их во время вашего пребывания (например, чипсы, крекеры, хлеб с джемом, конфеты). В отеле требуется 2 проверки температуры в день, и медсестра приедет, чтобы пройти тест на covid три раза за все время пребывания. Спасибо отелю Chillax, и я рекомендую всем путешественникам бронировать у них.
3.8 Deluxe Double Room
Положительные
Отрицательные
- Хорошо, чисто, уютно - разумная цена
- Небольшое общение - не сообщаются результаты тестов Covid
Меню довольно разнообразное и подходит как для азиатских, так и для западных вкусов, но я не всегда получал то, что заказывал - небольшая емкость для пыли и щетка были бы полезны, учитывая отсутствие домашнего хозяйства.
4.8 Deluxe Double Room
Положительные
Отрицательные
- Чистота и ванна были очень расслабляющими
- Еда была поражена или пропущена
Персонал отзывался через приложение. Это было непросто из-за стольких разных временных рамок карантина, но они сделали все возможное, чтобы исправить или подтвердить информацию. Еда была доставлена рано или вовремя, также было доступно обслуживание номеров. 5 звезд за персонал!
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