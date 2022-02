Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни Партнерская больница Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Avani + Riverside Бангкок в приоритетном порядке, и Отель Avani + Riverside Бангкок будет получать оплату напрямую от вас.

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Из отеля Avani Plus Riverside Bangkok открывается вид на реку Чао Прайя. К услугам гостей номера, в которых сочетаются современный и современный стили. Гости могут полюбоваться потрясающим видом из пейзажного бассейна на крыше площадью 30 метров или пообедать в одном из ресторанов отеля. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. Отель предлагает бесплатный трансфер на лодке от / до пирса Саторн, который соединяется со станцией надземного метро Saphan Taksin. От станции надземного метро гости могут за несколько минут добраться до некоторых из лучших торговых центров и достопримечательностей Бангкока. Международный аэропорт Суварнабхуми находится примерно в 1 часе езды. Номера отеля Avani Plus Riverside Bangkok оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и сейфом. В люксах есть гостиная и обеденная зона, а в некоторых также есть отдельная спальня. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. На круглосуточной стойке регистрации с радостью расскажут, чем заняться в этом районе. На территории обустроена бесплатная парковка. Для гостей могут быть организованы услуги трансфера. В ресторане Skyline подают завтрак «шведский стол» и блюда по меню, а в ресторане и баре SEEN можно заказать блюда интернациональной кухни и коктейли. Закуски и быстрые перекусы можно найти в The Pantry или The Long Bar. Также в отеле есть ресторан Manohra Dining Cruise, специализирующийся на тайской кухне, и Benihana, где подают японские теппаньяки. Кроме того, отель соединен с Риверсайд Плаза с большим выбором ресторанов и магазинов.

Удобства / Особенности Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг в отель.

Всего на территории было проведено 2 скрининговых теста на COVID-19

Круглосуточная дежурная медсестра для проверки температуры дважды в день и для других медицинских нужд во время карантина

Получение официального сертификата без COVID-19 в день отъезда

Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин.

Бесплатный Wi-Fi и IPTV (телевидение по протоколу Интернет).

Специальная зона для скрининговых тестов на COVID-19

