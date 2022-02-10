BANGKOK TEST & GO

Отель Avani + Riverside Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
9.2
оценка с
905
Обновление February 10, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни
Партнерская больница Bangpakok 9 International Hospital

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Avani+ Riverside Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ.

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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Из отеля Avani Plus Riverside Bangkok открывается вид на реку Чао Прайя. К услугам гостей номера, в которых сочетаются современный и современный стили. Гости могут полюбоваться потрясающим видом из пейзажного бассейна на крыше площадью 30 метров или пообедать в одном из ресторанов отеля. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель предлагает бесплатный трансфер на лодке от / до пирса Саторн, который соединяется со станцией надземного метро Saphan Taksin. От станции надземного метро гости могут за несколько минут добраться до некоторых из лучших торговых центров и достопримечательностей Бангкока. Международный аэропорт Суварнабхуми находится примерно в 1 часе езды.

Номера отеля Avani Plus Riverside Bangkok оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и сейфом. В люксах есть гостиная и обеденная зона, а в некоторых также есть отдельная спальня. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

На круглосуточной стойке регистрации с радостью расскажут, чем заняться в этом районе. На территории обустроена бесплатная парковка. Для гостей могут быть организованы услуги трансфера.

В ресторане Skyline подают завтрак «шведский стол» и блюда по меню, а в ресторане и баре SEEN можно заказать блюда интернациональной кухни и коктейли. Закуски и быстрые перекусы можно найти в The Pantry или The Long Bar. Также в отеле есть ресторан Manohra Dining Cruise, специализирующийся на тайской кухне, и Benihana, где подают японские теппаньяки. Кроме того, отель соединен с Риверсайд Плаза с большим выбором ресторанов и магазинов.

Удобства / Особенности

  • Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг в отель.
  • Всего на территории было проведено 2 скрининговых теста на COVID-19
  • Круглосуточная дежурная медсестра для проверки температуры дважды в день и для других медицинских нужд во время карантина
  • Получение официального сертификата без COVID-19 в день отъезда
  • Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин.
  • Бесплатный Wi-Fi и IPTV (телевидение по протоколу Интернет).
  • Специальная зона для скрининговых тестов на COVID-19
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Адрес / Карта

257 Charoennakorn Road, Thonburi, Thonburi, 10600 Bangkok, Thailand

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