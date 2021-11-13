BANGKOK TEST & GO

Анантара Риверсайд Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
8.9
оценка с
811
Обновление March 22, 2022
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+36 фотографии
9 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 370 Спальни
Партнерская больница Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Наслаждайтесь роскошным карантином с непревзойденной конфиденциальностью и медицинским обслуживанием мирового класса по возвращении в Таиланд. Прикоснитесь к безопасности и спокойствию в центре Бангкока с просторными комфортабельными номерами, полностью оборудованным трансфером из аэропорта, полным пансионом, осмотром здоровья и многим другим.

Все наши альтернативные государственные карантинные пакеты были разработаны в сотрудничестве с Международной больницей Бангпакок 9, что превращает каждое пребывание в карантине в роскошное оздоровительное времяпрепровождение. Независимо от того, являетесь ли вы гражданином Таиланда, международным путешественником или эмигрантом, возвращающимся в свою семью, наши комплексные, одобренные правительством пакеты услуг гарантируют безопасное и комфортное пребывание.

Удобства / Особенности

  • Полный пансион, включая завтрак, обед, ужин
  • Бесплатный Wi-Fi и более 40 телеканалов
  • Обустроена зона для проведения скрининговых тестов на COVID-19
  • Трансфер из аэропорта BKK или аэропорта DMK в отель.
  • Скрининговые тесты на COVID-19 проведены на территории
  • Круглосуточная дежурная медсестра для проверки температуры дважды в день и для других медицинских нужд во время карантина.
  • Получение официального сертификата без COVID-19 в день отъезда
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Счет
4.6/5
Отлично
На основе 9 отзывы
Рейтинг
Отлично
7
Очень хороший
2
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Анантара Риверсайд Бангкок , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇬🇧John Gwyn Jones

Проверено на 13/11/2021
Прибыл 23/10/2021
4.9 Deluxe Room
Положительные
  • Everything
Отрицательные
  • None

Everything was perfect, from going through the airport to spending 7 days at the hotel, Great service

🇺🇸Dan Baldwin

Проверено на 02/09/2021
Прибыл 12/08/2021
4.8 Deluxe Room

pleasant experience. My family and i would go back to anantara riverside if we have to go into ASQ again.

🇺🇸sepi johnson

Проверено на 07/08/2021
Прибыл 21/07/2021
5.0 Deluxe Room
Положительные
  • Превосходное обслуживание клиентов, балкон с красивым видом, отличные и гибкие варианты питания, в том числе вегетарианские.
Отрицательные
  • Никто

Я не мог и мечтать о лучшем опыте в карантине. Еда была отличной, и персонал в обслуживании номеров был очень гибким, особенно с учетом того, что я запросил вегетарианскую еду. В целом все были профессиональны, заботливы и делали все возможное, чтобы мне было комфортно. Балкон с видом сделал карантин намного более выполнимым!

🇩🇪Carolin

Проверено на 03/08/2021
Прибыл 23/07/2021
4.8 Deluxe River View Room
Положительные
  • Очень приветливый персонал (прием + медперсонал)
  • Мгновенная реакция на запросы (смена номера из-за курящих соседей, билеты на поезд ...)
  • Отличный выбор блюд + качество и пунктуальность доставки в номер!
  • Обильный запас воды (прием подключается через 5 дней)
  • Ухоженный дом, отличные номера и балконы, прекрасный вид на сад и реку.
  • Стриминг с Amazon / Netflix через ноутбук возможен без проблем.
Отрицательные
  • Телевидение устарело, и есть только «Немецкая волна» как немецкая программа - да здравствует интернет и (ваш собственный) ноутбук.
  • Людям, которым нравится «освещение супермаркетов» по вечерам, в светодиодном освещении может не хватить люмен.

Лучшее? Еда;) есть европейская, американская, индийская, тайская, японская, веганская; за день до того, как вы сделаете свой выбор на главной странице. Конечно, быть запертым - это ужасно, но отель ничего не может с этим поделать; но ниша с кроватью / ванной / комнатой / холодильником / чайником действительно удобная и чистая; Пребывание на балконе также дает вам ощущение простора - вид на реку, мосты, корабли, здания и сад / бассейн / причал имеет расслабляющий эффект. ПЦР-тесты проводят на 1, 5, 12 день; все хорошо спланировано, бесконтактно, аккуратно. Я действительно полностью доволен, собственный сервис отеля безупречный, немедленный ответ по электронной почте или телефону - как и следовало ожидать от 5-звездочного отеля, который заслуживает своего названия. Вывод: если уже заперт, то всегда здесь снова!

🇲🇽José Ramón Álvarez

Проверено на 12/06/2021
Прибыл 26/05/2021
3.7 Deluxe Room
Положительные
  • Следите за протоколом COVID
Отрицательные
  • Отель старый

Хорошее впечатление, но по цене я мог бы остановиться в другом отеле, таком как Westin, и иметь номер побольше

🇺🇸Daniel Westbrook

Проверено на 27/05/2021
Прибыл 05/05/2021
5.0 Deluxe River View Room
Положительные
  • Персонал оказал отличную помощь с процедурой бронирования.
  • Встреча в аэропорту точно в срок.
  • Заезд эффективный.
  • Разнообразное меню на выбор и отличная еда.

Anantara обеспечила настолько хороший карантин, насколько можно было пожелать. Процедуры ASQ были четко объяснены и тщательно соблюдались.

🇬🇧Cameron Bell

Проверено на 12/04/2021
Прибыл 19/03/2021
4.0 Junior River View Suite
Положительные
  • Я почувствовал себя желанным гостем с самого начала моего ASQ. Сотрудники были очень дружелюбны и полезны.
  • Номер был очень просторным и имел все необходимое, включая велотренажер, который мне пришлось взять напрокат.
  • Еда была превосходной, хотя во время пребывания она стала немного повторяющейся. Индийские блюда были очень вкусными!
  • Хорошая зона отдыха у реки после первого отрицательного теста на Covid.
Отрицательные
  • Это был самый шумный номер в моей жизни. Я останавливался во многих отелях, но это было ужасно.
  • С 06:00 до 12:00 я слышал постоянный звук, как мебель таскали по деревянному полу надо мной. Я сказал об этом на стойке регистрации трижды, и ничего не изменилось. На кассе мне сказали, что это двое человек взяли напрокат тренажеры.
  • Вдобавок к этому были постоянные прогулки и хлопанье дверей; я никогда не узнаю, использовалась ли одна из комнат в качестве служебных / уборных.
  • Курение разрешено на балконах, это нормально, если вы курите, а я - нет, это следует держать в стороне от отеля, вдали от людей, которые не курят, так как я чувствую запах этого в своей комнате. Частично я выбрал этот отель из-за балкона.

Прекрасный отель, который отлично поддерживает стандарты ASQ, однако, на мой взгляд, разочарование из-за вышеупомянутых недостатков.

🇨🇭Sergio Arnoldo Zuffi

Проверено на 28/03/2021
Прибыл 14/03/2021
4.9 Deluxe Room
Положительные
  • Уборка
  • Зоны отдыха
  • Кейтеринг
  • Новые технологии
  • Covid помощь 19
  • Профессионализм
  • Дружелюбие

Все идеально организовано с момента вашего прибытия в отель. Пребывание, пусть и долгое, меня не беспокоило и не утомляло. Медсестра дает результаты анализов профессионально и своевременно. Спасибо всем за это пребывание. Я надеюсь, что скоро во всем мире мы сможем вернуться к нормальной жизни. 🙏🙏🙏

🇩🇪janin lika

Проверено на 20/03/2021
Прибыл 01/04/1976
4.7 Junior River View Suite
Положительные
  • вид на реку очень спокойный. все было профессионально, мне нравится этот "заботливый" стиль. В полулюксе достаточно места, чтобы чувствовать себя свободно, простыни очень уютные, я доволен своим выбором, я сделаю еще раз.
Отрицательные
  • Я хочу, чтобы asq скоро закончился, чтобы вернуться к нормальной работе по всему Таиланду.

Я рекомендую, был фантастический отдых, всегда дружелюбный и услужливый персонал. еда была вкусной и вкусной, почти каждые пять дней меню возобновлялось. может немного надоесть, но его спрашивать.

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