Всего AQ гостиничных номеров 370 Спальни
Партнерская больница Bangpakok 9 International Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Наслаждайтесь роскошным карантином с непревзойденной конфиденциальностью и медицинским обслуживанием мирового класса по возвращении в Таиланд. Прикоснитесь к безопасности и спокойствию в центре Бангкока с просторными комфортабельными номерами, полностью оборудованным трансфером из аэропорта, полным пансионом, осмотром здоровья и многим другим.
Все наши альтернативные государственные карантинные пакеты были разработаны в сотрудничестве с Международной больницей Бангпакок 9, что превращает каждое пребывание в карантине в роскошное оздоровительное времяпрепровождение. Независимо от того, являетесь ли вы гражданином Таиланда, международным путешественником или эмигрантом, возвращающимся в свою семью, наши комплексные, одобренные правительством пакеты услуг гарантируют безопасное и комфортное пребывание.
Удобства / Особенности
- Полный пансион, включая завтрак, обед, ужин
- Бесплатный Wi-Fi и более 40 телеканалов
- Обустроена зона для проведения скрининговых тестов на COVID-19
- Трансфер из аэропорта BKK или аэропорта DMK в отель.
- Скрининговые тесты на COVID-19 проведены на территории
- Круглосуточная дежурная медсестра для проверки температуры дважды в день и для других медицинских нужд во время карантина.
- Получение официального сертификата без COVID-19 в день отъезда
Счет
4.6/5
Отлично
На основе 9 отзывы
Если бы вы были гостем в Анантара Риверсайд Бангкок
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.9 Deluxe Room
ПоложительныеОтрицательные
Everything was perfect, from going through the airport to spending 7 days at the hotel, Great service
4.8 Deluxe Room
pleasant experience. My family and i would go back to anantara riverside if we have to go into ASQ again.
5.0 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Превосходное обслуживание клиентов, балкон с красивым видом, отличные и гибкие варианты питания, в том числе вегетарианские.
Я не мог и мечтать о лучшем опыте в карантине. Еда была отличной, и персонал в обслуживании номеров был очень гибким, особенно с учетом того, что я запросил вегетарианскую еду. В целом все были профессиональны, заботливы и делали все возможное, чтобы мне было комфортно. Балкон с видом сделал карантин намного более выполнимым!
4.8 Deluxe River View Room
Положительные
Отрицательные
- Очень приветливый персонал (прием + медперсонал)
- Мгновенная реакция на запросы (смена номера из-за курящих соседей, билеты на поезд ...)
- Отличный выбор блюд + качество и пунктуальность доставки в номер!
- Обильный запас воды (прием подключается через 5 дней)
- Ухоженный дом, отличные номера и балконы, прекрасный вид на сад и реку.
- Стриминг с Amazon / Netflix через ноутбук возможен без проблем.
- Телевидение устарело, и есть только «Немецкая волна» как немецкая программа - да здравствует интернет и (ваш собственный) ноутбук.
- Людям, которым нравится «освещение супермаркетов» по вечерам, в светодиодном освещении может не хватить люмен.
Лучшее? Еда;) есть европейская, американская, индийская, тайская, японская, веганская; за день до того, как вы сделаете свой выбор на главной странице.
Конечно, быть запертым - это ужасно, но отель ничего не может с этим поделать; но ниша с кроватью / ванной / комнатой / холодильником / чайником действительно удобная и чистая; Пребывание на балконе также дает вам ощущение простора - вид на реку, мосты, корабли, здания и сад / бассейн / причал имеет расслабляющий эффект.
ПЦР-тесты проводят на 1, 5, 12 день; все хорошо спланировано, бесконтактно, аккуратно. Я действительно полностью доволен, собственный сервис отеля безупречный, немедленный ответ по электронной почте или телефону - как и следовало ожидать от 5-звездочного отеля, который заслуживает своего названия.
Вывод: если уже заперт, то всегда здесь снова!
3.7 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Следите за протоколом COVID
Хорошее впечатление, но по цене я мог бы остановиться в другом отеле, таком как Westin, и иметь номер побольше
5.0 Deluxe River View Room
Положительные
- Персонал оказал отличную помощь с процедурой бронирования.
- Встреча в аэропорту точно в срок.
- Заезд эффективный.
- Разнообразное меню на выбор и отличная еда.
Anantara обеспечила настолько хороший карантин, насколько можно было пожелать. Процедуры ASQ были четко объяснены и тщательно соблюдались.
4.0 Junior River View Suite
Положительные
Отрицательные
- Я почувствовал себя желанным гостем с самого начала моего ASQ. Сотрудники были очень дружелюбны и полезны.
- Номер был очень просторным и имел все необходимое, включая велотренажер, который мне пришлось взять напрокат.
- Еда была превосходной, хотя во время пребывания она стала немного повторяющейся. Индийские блюда были очень вкусными!
- Хорошая зона отдыха у реки после первого отрицательного теста на Covid.
- Это был самый шумный номер в моей жизни. Я останавливался во многих отелях, но это было ужасно.
- С 06:00 до 12:00 я слышал постоянный звук, как мебель таскали по деревянному полу надо мной. Я сказал об этом на стойке регистрации трижды, и ничего не изменилось. На кассе мне сказали, что это двое человек взяли напрокат тренажеры.
- Вдобавок к этому были постоянные прогулки и хлопанье дверей; я никогда не узнаю, использовалась ли одна из комнат в качестве служебных / уборных.
- Курение разрешено на балконах, это нормально, если вы курите, а я - нет, это следует держать в стороне от отеля, вдали от людей, которые не курят, так как я чувствую запах этого в своей комнате. Частично я выбрал этот отель из-за балкона.
Прекрасный отель, который отлично поддерживает стандарты ASQ, однако, на мой взгляд, разочарование из-за вышеупомянутых недостатков.
4.9 Deluxe Room
Положительные
- Уборка
- Зоны отдыха
- Кейтеринг
- Новые технологии
- Covid помощь 19
- Профессионализм
- Дружелюбие
Все идеально организовано с момента вашего прибытия в отель. Пребывание, пусть и долгое, меня не беспокоило и не утомляло. Медсестра дает результаты анализов профессионально и своевременно. Спасибо всем за это пребывание. Я надеюсь, что скоро во всем мире мы сможем вернуться к нормальной жизни.
🙏🙏🙏
4.7 Junior River View Suite
Положительные
Отрицательные
- вид на реку очень спокойный. все было профессионально, мне нравится этот "заботливый" стиль. В полулюксе достаточно места, чтобы чувствовать себя свободно, простыни очень уютные, я доволен своим выбором, я сделаю еще раз.
- Я хочу, чтобы asq скоро закончился, чтобы вернуться к нормальной работе по всему Таиланду.
Я рекомендую, был фантастический отдых, всегда дружелюбный и услужливый персонал. еда была вкусной и вкусной, почти каждые пять дней меню возобновлялось. может немного надоесть, но его спрашивать.
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