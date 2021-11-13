Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Наслаждайтесь роскошным карантином с непревзойденной конфиденциальностью и медицинским обслуживанием мирового класса по возвращении в Таиланд. Прикоснитесь к безопасности и спокойствию в центре Бангкока с просторными комфортабельными номерами, полностью оборудованным трансфером из аэропорта, полным пансионом, осмотром здоровья и многим другим.

Все наши альтернативные государственные карантинные пакеты были разработаны в сотрудничестве с Международной больницей Бангпакок 9, что превращает каждое пребывание в карантине в роскошное оздоровительное времяпрепровождение. Независимо от того, являетесь ли вы гражданином Таиланда, международным путешественником или эмигрантом, возвращающимся в свою семью, наши комплексные, одобренные правительством пакеты услуг гарантируют безопасное и комфортное пребывание.