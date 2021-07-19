Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни
Партнерская больница World Medical Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Мы готовы приветствовать вас снова в Таиланде с нашим пакетом альтернативного государственного карантина в сотрудничестве с World Medical Hospital, чтобы дополнить санитарный трансфер из аэропорта, тесты на COVID и консультацию врача. Наслаждайтесь пребыванием в различных типах номеров, это просторные комфортабельные номера для полноценного проживания.
Отель Ambassador Bangkok был удостоен сертификата SHA Управления по безопасности и охране здоровья Amazing Thailand, который подтверждает, что наши стандарты гигиены и профилактики заболеваний соответствуют руководящим принципам, установленным соответствующими департаментами.
Желаем вам приятного путешествия и приятного пребывания в Бангкоке.
Удобства / Особенности
- 3 раза мазок на COVID-19
- Круглосуточная дежурная медсестра дважды в день проверяет температуру и проводит оценку состояния здоровья.
- Трансфер из аэропорта Дон Муанг или Суварнабхуми в отель (дополнительная плата 2000 бат за трансфер из аэропорта У-Тапао)
- 3-х разовое питание из выбранного меню
- Предоставляется высокоскоростной Wi-Fi
Счет
3.8/5
Очень хороший
На основе 8 отзывы
Если бы вы были гостем в Отель Ambassador Бангкок
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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1.1 Amtel Suite
Отрицательные
- Очень плохая еда. Жалкое обслуживание. Потерял одежду. Ужин доставляли до 17:00 и использовали, чтобы остыть перед едой. Высокомерный персонал. Нет надлежащего правила / Им не следует запрещать выполнять ASQ.
Очень плохая еда. Жалкое обслуживание. Потерял одежду. Ужин доставляли до 17:00 и использовали, чтобы остыть перед едой. Высокомерный персонал. Нет надлежащего правила / Им не следует запрещать выполнять ASQ.
4.7 Standard Room with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Удивительный Wi-Fi
- Восхитительная еда
- Хороший сервис
- Удобная кровать
- Разрешить покупки у пищевой панды и хватать
- Не использовать места для отдыха после отрицательного теста на covid
Я бы обязательно остановился здесь снова.
Несмотря на то, что они говорят, что вы не можете заказать еду на улице, как только я заказал ее, они просто купили еду в мою комнату, как только дезинфицируют упаковку.
У меня был действительно красивый вид с балкона
4.3 Standard Room with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Быстрый ответ от Facebook.
- Помогли сделать быструю поправку, когда нам нужно было за несколько дней до поездки.
- Бесплатное повышение категории номера до балкона + микроволновая печь.
- Место расположения.
- Еда - иногда слишком острая, но в целом очень хорошие и хорошие порции.
- Чистота.
- Отличный сервис - всегда стараемся для клиента.
- Сделал бесплатный обмен денег в VASU по отличному курсу.
- Бесплатная покупка 7/11.
- Более тяжелые гантели в нашей семейной смежной комнате с рекламным пакетом фитнеса, как мы просили, потому что мой муж - спортсмен.
- Wi-Fi быстрый, но сложно подключиться.
- Очень удобная кровать, подушка и матрас.
- Кондиционер иногда не работал в главной комнате.
- Основная ванная комната была плавающей и немного плохо пахла с тех пор, как мы приехали, но мы без проблем использовали другую в смежной комнате.
- Неудобный диван в смежной комнате.
Очень рекомендованное место для карантина.
Отличный сервис и забота о клиентах.
Микроволновая печь действительно полезна, поскольку время приема пищи может быть позже времени доставки (завтрак около 8 часов, обед около 11:30, ужин около 16:30).
Карантин ASQ в любом случае стоит дорого, но по сравнению с другими местами с аналогичными ценами, он дает больше преимуществ, например, с предложениями фитнеса или детских уголков.
5.0 Standard Room with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Номер очень хороший
- Удобства очень хорошие
- Прием и отличное здравоохранение
- Еда, боже мой, отличная
- С радостью остановился бы здесь снова
Какой сюрприз, вы думаете, что карантинный отель, но я должен сказать все об отеле asq очень, очень хорошо, вообще не могу винить
Немо милый, такой услужливый, вежливый, без проблем и эффективный
Большое спасибо за заботу обо мне
5.0 Standard Room with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Отель мог сделать достаточно для 10 дней лучших услуг
После выхода из самолета и проезда через аэропорт наземный персонал легко встретил вас, доставил прямо в отель и прошел регистрацию в номере с тренажерным залом, отличная команда сотрудников и спасибо
5.0 Standard Room
Положительные
Отрицательные
- Обслуживание в номерах и еда, очень хороший персонал, очень дружелюбный
Это место мне порекомендовал друг, и выбор был идеальным, если мне снова придется пройти карантин, это мой предпочтительный выбор
1.3 Standard Room
Отрицательные
- Моя тайская жена позвонила в отель и сказала, что у нее симптомы родов ... и им все равно
после 11 дня они приходят убирать мою комнату ... и продавец говорит каждые 2 дня, что они будут приходить убирать
3.9 Standard Room
ПоложительныеОтрицательные
- Пожалуйста, не объединяйте пассажиров в одном автомобиле
Очень хорошо, быстро в обслуживании с соблюдением всех мер безопасности ... хорошее расположение, атмосфера и чистые просторные номера
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