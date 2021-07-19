Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Booking requests for Ambassador Hotel Bangkok are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



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Мы готовы приветствовать вас снова в Таиланде с нашим пакетом альтернативного государственного карантина в сотрудничестве с World Medical Hospital, чтобы дополнить санитарный трансфер из аэропорта, тесты на COVID и консультацию врача. Наслаждайтесь пребыванием в различных типах номеров, это просторные комфортабельные номера для полноценного проживания.

Отель Ambassador Bangkok был удостоен сертификата SHA Управления по безопасности и охране здоровья Amazing Thailand, который подтверждает, что наши стандарты гигиены и профилактики заболеваний соответствуют руководящим принципам, установленным соответствующими департаментами.

Желаем вам приятного путешествия и приятного пребывания в Бангкоке.