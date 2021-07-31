BANGKOK TEST & GO

Аманта Отель & Резиденс Саторн - AQ / ASQ

Bangkok
8
оценка с
17
Обновление February 8, 2022
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REFUND POLICY
100% ДЕПОЗИТ
4 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 60 Спальни
Партнерская больница Sukhumvit Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Hot Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 16 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Аманта Отель & Резиденс Саторн в приоритетном порядке, и Аманта Отель & Резиденс Саторн будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy

Cancellation and/or refund will be considered in the event of force majeure that you will not be able to travel as planned. Supporting documents must be provided.

In the event of a positive COVID-19 test (Detected as having an infection), a refund will be considered depending on circumstances.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс с 1 спальней 52
฿18,100 - 5 Day Test & Go
฿13,400 - 4 Day Test & Go
฿10,600 - 2 Day Test & Go
฿5,900 - 1st Day Test & Go
฿4,700 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Стиральная машина
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Премиум с 1 спальней 54
฿20,100 - 5 Day Test & Go
฿15,000 - 4 Day Test & Go
฿11,400 - 2 Day Test & Go
฿6,300 - 1st Day Test & Go
฿5,100 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Стиральная машина
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Полулюкс с 1 спальней 58
฿21,600 - 5 Day Test & Go
฿16,200 - 4 Day Test & Go
฿12,000 - 2 Day Test & Go
฿6,600 - 1st Day Test & Go
฿5,400 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Стиральная машина
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Представительский номер с 1 спальней 81
฿24,600 - 5 Day Test & Go
฿18,600 - 4 Day Test & Go
฿13,200 - 2 Day Test & Go
฿7,200 - 1st Day Test & Go
฿6,000 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Стиральная машина
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
Делюкс с 2 спальнями 88
฿34,800 - 5 Day Test & Go
฿25,600 - 4 Day Test & Go
฿20,100 - 2 Day Test & Go
฿10,900 - 1st Day Test & Go
฿9,200 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Стиральная машина
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
Представительский номер с 2 спальнями 101
฿37,300 - 5 Day Test & Go
฿27,600 - 4 Day Test & Go
฿21,100 - 2 Day Test & Go
฿11,400 - 1st Day Test & Go
฿9,700 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Стиральная машина
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 3 Adults, 2 Children, 1 Infant
Делюкс с 3 спальнями 169
฿53,400 - 5 Day Test & Go
฿39,200 - 4 Day Test & Go
฿30,300 - 2 Day Test & Go
฿16,100 - 1st Day Test & Go
฿14,200 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Стиральная машина
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги

Amanta Hotel and Residence Sathorn - это современный роскошный отель с номерами, которые отличаются современными чистыми линиями в скандинавском стиле.

Приезжаете ли вы в Бангкок по делам или ради удовольствия, вы окажетесь в одном из самых оживленных районов города. Наш отель рядом с Саторн в Бангкоке предлагает множество вариантов удобного и быстрого общественного транспорта прямо в окрестностях Саторн.

Мы предлагаем пять типов размещения в 66 номерах отеля. Они варьируются от номера Делюкс с одной спальней, площадь которого составляет 52 квадратных метра. Представительский номер с 3 спальнями в резиденции, площадь которого составляет 169 квадратных метров. Amanta Hotel and Residence Sathorn предлагает идеальные роскошные номера для друзей и семьи в городе на неделю или дольше.

Удобства / Особенности

  • Real time RT- PCR for Covid19 on Day 1 & Day 5 perform at hotel (Schedule depend on the arrival and *result within 6 hours*)
  • Бесплатный обратный транспорт между отелем и больницей.
  • Встреча на лимузине из аэропорта.
  • Номер с красивым видом и балконом.
  • Smart TV.
  • Wi-Fi Internet.
  • Breakfast included service in the room. (Food in box, Thai, Western and vegetarian available for selection) No Indian Cuisine.
  • Бесплатная питьевая вода во время пребывания.
  • Стиральная машина и сушить в стиральной машине с жидким моющим средством.
  • Ванная комната с унитазом TOTO Washlet.
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Поиск по всем 180+ отелям AQ
Счет
4.0/5
Очень хороший
На основе 4 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
2
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Аманта Отель & Резиденс Саторн , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇦🇺David cole

Проверено на 31/07/2021
Прибыл 15/07/2021
3.7 1 Bedroom Premium
Положительные     
  • Отличный персонал, очень услужливый хороший номер
Отрицательные
  • Еда не отличная

Я бы посоветовал всем остаться здесь, очень хорошее, хорошее расположение, хороший персонал, хороший номер и тишина, единственной проблемой была еда, не отличная

🇫🇷ROCARD Daniel et MARQUES Linda

Проверено на 26/07/2021
Прибыл 06/07/2021
4.3 1 Bedroom Deluxe
Положительные     
  • комфорт
  • служба
  • вай-фай
Отрицательные
  • Променад
  • вид с балкона

Очень хорошее пребывание в отеле Amanta, обслуживание очень хорошее, даже если это было в контексте COVID и обязательного 15-дневного карантина. После 3-го отрицательного ПЦР-теста хотелось бы размять ноги на 1 час где-нибудь в отеле, но нам этого не предложили.

🇫🇷touitou gilles

Проверено на 23/04/2021
Прибыл 07/04/2021
4.7 1 Bedroom Deluxe
Положительные     
  • все очень здоровы. Квартира очень чистая. Wi-Fi работает отлично.
  • Балкон большой
Отрицательные
  • Нет

Настоятельно рекомендуется для asg. Timegoone я не видел. Я чувствовал себя комфортно Netflix из Франции работает в Таиланде. Так было хорошо скоротать время

🇸🇬Lim Sianron

Проверено на 31/03/2021
Прибыл 20/03/2021
3.3 1 Bedroom Deluxe
Положительные     
  • Отель делает все, чтобы гостю было комфортно.
Отрицательные
  • Карантин действует почти 15,5 дней, включая дни заезда и выезда.

Излишне долгий карантин. Туристы в большом количестве никогда не вернутся с таким длительным карантином.

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