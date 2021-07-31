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Amanta Hotel and Residence Sathorn - это современный роскошный отель с номерами, которые отличаются современными чистыми линиями в скандинавском стиле.

Приезжаете ли вы в Бангкок по делам или ради удовольствия, вы окажетесь в одном из самых оживленных районов города. Наш отель рядом с Саторн в Бангкоке предлагает множество вариантов удобного и быстрого общественного транспорта прямо в окрестностях Саторн.

Мы предлагаем пять типов размещения в 66 номерах отеля. Они варьируются от номера Делюкс с одной спальней, площадь которого составляет 52 квадратных метра. Представительский номер с 3 спальнями в резиденции, площадь которого составляет 169 квадратных метров. Amanta Hotel and Residence Sathorn предлагает идеальные роскошные номера для друзей и семьи в городе на неделю или дольше.