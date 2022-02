Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Samui Beach Resort, расположенный в Чавенге, Самуи, является популярным выбором среди путешественников. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Samui Beach Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, услуги такси, круглосуточную стойку регистрации, камеру хранения багажа, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже вешалка для одежды, постельное белье, зеркало, телевизор в ванной, полотенца, чтобы порадовать самых взыскательных гостей. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая частный пляж, открытый бассейн, массаж, детский бассейн, сад. Samui Beach Resort - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Самуи.

