Всего AQ гостиничных номеров 102 Спальни Партнерская больница Bangkok Siriroj hospital Phuket

Один из лучших вариантов, выбранных нами на пляже Патонг. Спа-отель Royal Paradise удобно расположен на пляже Патонг, в 5 минутах ходьбы от универмага Jungceylon. В отеле есть открытый бассейн, 4 ресторана и бесплатная парковка. Гость имеет доступ к Wi-Fi. Отель Royal Paradise находится в 300 метрах от ночных клубов на Бангла-роуд и в 10 км от торгового центра Phuket FantaSea и Central Festival. Элегантные номера отеля Royal Paradise оформлены в спокойных нейтральных тонах и обставлены классической деревянной мебелью. В них есть удобные гостиные уголки. В некоторых номерах есть собственный балкон с видом на бассейн или сад. Гости могут расслабиться в спа-салоне, где вам предложат различные виды массажа и процедуры по уходу за телом. Кроме того, после тренировки в фитнес-центре вы можете посетить бассейн с гидромассажем и сауну. В отеле Royal Paradise есть обильный "шведский стол" из блюд интернациональной кухни в кафе Coconut. Изысканные китайские блюда можно отведать в ресторане Royal Kitchen, из которого открывается панорамный вид на залив Патонг.

Удобства / Особенности Медицинское обслуживание на месте для любых потребностей, связанных со здоровьем

Медсестра проверяет температуру дважды в день

Всего на территории проведено 2 теста на COVID-19

Трансфер в обе стороны (аэропорт / отель / аэропорт)

Полный пансион, 3-х разовое питание по меню

Развлекательные телеканалы Международные каналы

Бесплатный доступ в Интернет Wi-Fi

Уборка комнат

Бесплатные сезонные фрукты ежедневно

Счет 4.4 /5 Очень хороший На основе 3 отзывы Рейтинг 1 Отлично 2 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный

🇩🇰 Carsten Juul Vind Прибыл 02/10/2021 4.3 Deluxe Room Положительные Nice sweet and good servise, from reception. resevation. cleaning Отрицательные wifi kud bee better Speciel the receptin where very helpful and service miended. when i ordre room and test the resevation whas very helpfull i only hve the best to say abuot staff on the hotel 

🇳🇱 Harm van Dieren Прибыл 04/09/2021 4.5 Deluxe Room Положительные perfect Отрицательные internet everting ok I have noting to complane the place ferry nice hotel ent clean very good place also nice 

🇸🇪 Thomas Hugosson Прибыл 19/08/2021 4.3 Deluxe Room Положительные Breakfast Отрицательные Wifi Every thing is ok except WiFi not good at all for look tv from IPTV Hotel is close to everything even if not much place open And close to swab test at jungceylon If I do sandbox again I could stay here again if WiFi would be much better