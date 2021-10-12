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Один из лучших вариантов, выбранных нами на пляже Патонг. Спа-отель Royal Paradise удобно расположен на пляже Патонг, в 5 минутах ходьбы от универмага Jungceylon. В отеле есть открытый бассейн, 4 ресторана и бесплатная парковка. Гость имеет доступ к Wi-Fi.

Отель Royal Paradise находится в 300 метрах от ночных клубов на Бангла-роуд и в 10 км от торгового центра Phuket FantaSea и Central Festival.

Элегантные номера отеля Royal Paradise оформлены в спокойных нейтральных тонах и обставлены классической деревянной мебелью. В них есть удобные гостиные уголки. В некоторых номерах есть собственный балкон с видом на бассейн или сад.

Гости могут расслабиться в спа-салоне, где вам предложат различные виды массажа и процедуры по уходу за телом. Кроме того, после тренировки в фитнес-центре вы можете посетить бассейн с гидромассажем и сауну.

В отеле Royal Paradise есть обильный "шведский стол" из блюд интернациональной кухни в кафе Coconut. Изысканные китайские блюда можно отведать в ресторане Royal Kitchen, из которого открывается панорамный вид на залив Патонг.