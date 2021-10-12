PHUKET TEST & GO

Роял Парадайз Отель и Спа - AQ / ASQ

Phuket
8.1
оценка с
1909
Обновление February 9, 2022
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+28 фотографии
3 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 102 Спальни
Партнерская больница Bangkok Siriroj hospital Phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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The Royal Paradise Hotel & Spa is no longer operating as an ASLQ.

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Один из лучших вариантов, выбранных нами на пляже Патонг. Спа-отель Royal Paradise удобно расположен на пляже Патонг, в 5 минутах ходьбы от универмага Jungceylon. В отеле есть открытый бассейн, 4 ресторана и бесплатная парковка. Гость имеет доступ к Wi-Fi.

Отель Royal Paradise находится в 300 метрах от ночных клубов на Бангла-роуд и в 10 км от торгового центра Phuket FantaSea и Central Festival.

Элегантные номера отеля Royal Paradise оформлены в спокойных нейтральных тонах и обставлены классической деревянной мебелью. В них есть удобные гостиные уголки. В некоторых номерах есть собственный балкон с видом на бассейн или сад.

Гости могут расслабиться в спа-салоне, где вам предложат различные виды массажа и процедуры по уходу за телом. Кроме того, после тренировки в фитнес-центре вы можете посетить бассейн с гидромассажем и сауну.

В отеле Royal Paradise есть обильный "шведский стол" из блюд интернациональной кухни в кафе Coconut. Изысканные китайские блюда можно отведать в ресторане Royal Kitchen, из которого открывается панорамный вид на залив Патонг.

Удобства / Особенности

  • Медицинское обслуживание на месте для любых потребностей, связанных со здоровьем
  • Медсестра проверяет температуру дважды в день
  • Всего на территории проведено 2 теста на COVID-19
  • Трансфер в обе стороны (аэропорт / отель / аэропорт)
  • Полный пансион, 3-х разовое питание по меню
  • Развлекательные телеканалы Международные каналы
  • Бесплатный доступ в Интернет Wi-Fi
  • Уборка комнат
  • Бесплатные сезонные фрукты ежедневно
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Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 3 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
2
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇩🇰Carsten Juul Vind

Проверено на 12/10/2021
Прибыл 02/10/2021
4.3 Deluxe Room
Положительные     
  • Nice sweet and good servise, from reception. resevation. cleaning
Отрицательные
  • wifi kud bee better

Speciel the receptin where very helpful and service miended. when i ordre room and test the resevation whas very helpfull i only hve the best to say abuot staff on the hotel

🇳🇱Harm van Dieren

Проверено на 10/09/2021
Прибыл 04/09/2021
4.5 Deluxe Room
Положительные     
  • perfect
Отрицательные
  • internet

everting ok I have noting to complane the place ferry nice hotel ent clean very good place also nice

🇸🇪Thomas Hugosson

Проверено на 27/08/2021
Прибыл 19/08/2021
4.3 Deluxe Room
Положительные     
  • Breakfast
Отрицательные
  • Wifi

Every thing is ok except WiFi not good at all for look tv from IPTV Hotel is close to everything even if not much place open And close to swab test at jungceylon If I do sandbox again I could stay here again if WiFi would be much better

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Адрес / Карта

Rat-U-Thit 200 Pee Road Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand

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