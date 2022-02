Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Шри Панва Пхукет в приоритетном порядке, и Шри Панва Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Sri Panwa Phuket is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Роскошный отель Sri Panwa Phuket расположен на мысе Панва, на территории более 40 акров тропических лесов. К услугам гостей современные виллы с видом на Андаманское море, собственным пейзажным бассейном и бесплатным мини-баром. В отеле есть спа-услуги и 2 теннисных корта. Гости могут бесплатно покататься на каяках и заняться сноркелингом перед пляжем отеля. Гости могут бесплатно пользоваться паровой баней и сауной. Стильные и просторные виллы с кондиционером и прекрасным видом на океан открываются с открытой террасы для загара и сквозь большие стеклянные стены. В числе удобств кофемашина эспрессо, телевизор с плоским экраном и iPod с музыкой. В прилегающих ванных комнатах есть ванна и фен. Отель Sri Panwa Phuket расположен в уединенном и тихом месте, в 42 км от международного аэропорта Пхукета. Расстояние до аквариума Пхукета составляет 320 метров, а до смотровой башни Каохад - 4,6 км. Cool Spa предлагает расслабляющий традиционный тайский массаж. Чтобы освежиться, гости могут поплавать в 2 основных бассейнах курорта, потренироваться в тренажерном зале или взять уроки бокса. В экскурсионном бюро можно организовать однодневные поездки по острову и взять напрокат велосипед. В клубе Baba Pool есть 3 ресторана, в том числе блюда тайско-западной кухни фьюжн, азиатское жаркое и барбекю из морепродуктов. На дискотеке Baba88 Discotheque с международными диджеями и баром премиум-класса можно весело провести время на вечеринках.

Удобства / Особенности Лабораторный тест Covid-19 2 раза с сертификатом (на 3-5 день и 11-13 день)

Посещение врача на месте в первый день (один раз)

Круглосуточная дежурная медсестра

Роскошное размещение на эксклюзивной вилле с частным бассейном на 15 ночей

Ежедневное питание по системе полный пансион (завтрак, обед и ужин из избранных меню)

Частные трансферы из аэропорта и обратно

Специальный подарочный набор Шри Панва

Уборка номеров в День 6, 9, 12 и 15

Бесплатный мини-бар пополняется на 6, 9, 12 и 15 день.

Бесплатный высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет и iPod на вилле для использования во время пребывания

Проверяйте температуру 2 раза в день

10% скидка на меню a la carte при доставке еды и напитков в номер

Скидка 10% на услуги прачечной

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ