PHUKET TEST & GO

Отель Ramada By Wyndham Phuket Deevana - AQ / ASQ

Phuket
8.6
оценка с
291
Обновление March 22, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 206 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital Siriroj, Phuket

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Ramada By Wyndham Phuket Deevana Hotel is no longer operating as an ASLQ.

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Современный отель Ramada by Wyndham Phuket Deevana Patong с открытым бассейном и сауной расположен в 1,1 км от улицы Бангла-роуд и в 1,1 км от торгового центра Jungceylon. Помимо уютных номеров с кондиционерами, в отеле есть ресторан, фитнес-центр, прокат велосипедов и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Во всех номерах отеля Ramada Phuket Deevana Patong есть собственный балкон, из них открывается прекрасный вид на город, холмистые горы или бассейн. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейф, электрический чайник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В этом отеле для некурящих также есть круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и услуги трансфера, которые предоставляются за дополнительную плату. Гости также могут воспользоваться услугами прачечной и камерой хранения багажа. Гости могут отдохнуть на хорошо оборудованной солнечной террасе или заказать сеанс успокаивающего массажа.

Тренировочный лагерь Tiger Muay Thai и MMA находится примерно в 6,2 км от отеля, а Старый город Пхукета - менее чем в 9 км. Международный аэропорт Пхукета находится в 22 км от отеля. Для дополнительного удобства трансфер от / до аэропорта может быть организован за дополнительную плату.

Гости могут насладиться блюдами и различными напитками в ресторане и баре отеля. Кроме того, вы можете посетить другие рестораны поблизости от отеля.

Удобства / Особенности

  • Всего на территории проведено 3 скрининговых теста на COVID-19 (RT - PCR).
  • Круглосуточная сертифицированная медсестра на месте (другие медицинские услуги, виртуальная консультация и скорая помощь оплачиваются дополнительно)
  • Ежедневный мониторинг здоровья.
  • Маска для лица, спиртовой гель и термометр в номере
  • Поступление в больницу при положительном результате теста на COVID-19 (услуги оплачиваются дополнительно)
  • Получение официального сертификата отсутствия COVID-19 при вылете
  • Бесплатный трансфер от международного аэропорта Пхукета до отеля на микроавтобусе отеля.
  • Ежедневный трехразовый завтрак, обед и ужин с выбором тайского, западного и вегетарианского или детского меню.
  • Бесплатная питьевая вода и принадлежности для чая / кофе в номере
  • Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет
  • Международные / местные телеканалы
  • Уборка комнаты после 1-го лабораторного теста на COVID-19 отрицательна.
  • 10% скидка на обслуживание номеров и услуги прачечной
  • Премьер, полулюкс и семейный номер - Бесплатный набор напитков и закусок в мини-баре
  • Все номера для некурящих
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Адрес / Карта

45/1 Raj-U-Thid 200 Pee Road (Patong 2nd Road), Patong, Kathu, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand

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