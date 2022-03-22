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Ramada By Wyndham Phuket Deevana Hotel is no longer operating as an ASLQ .



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Современный отель Ramada by Wyndham Phuket Deevana Patong с открытым бассейном и сауной расположен в 1,1 км от улицы Бангла-роуд и в 1,1 км от торгового центра Jungceylon. Помимо уютных номеров с кондиционерами, в отеле есть ресторан, фитнес-центр, прокат велосипедов и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Во всех номерах отеля Ramada Phuket Deevana Patong есть собственный балкон, из них открывается прекрасный вид на город, холмистые горы или бассейн. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейф, электрический чайник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В этом отеле для некурящих также есть круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и услуги трансфера, которые предоставляются за дополнительную плату. Гости также могут воспользоваться услугами прачечной и камерой хранения багажа. Гости могут отдохнуть на хорошо оборудованной солнечной террасе или заказать сеанс успокаивающего массажа.

Тренировочный лагерь Tiger Muay Thai и MMA находится примерно в 6,2 км от отеля, а Старый город Пхукета - менее чем в 9 км. Международный аэропорт Пхукета находится в 22 км от отеля. Для дополнительного удобства трансфер от / до аэропорта может быть организован за дополнительную плату.

Гости могут насладиться блюдами и различными напитками в ресторане и баре отеля. Кроме того, вы можете посетить другие рестораны поблизости от отеля.