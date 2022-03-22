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Посетив Самуи, вы почувствуете себя как дома в Panacea Retreats - элитном раю, поскольку он предлагает качественное жилье и отличный сервис. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Panacea Retreats - an elite haven предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, доставка продуктов, почтовые услуги. В отеле есть 5 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть телевизор с плоским экраном, детский стульчик, чистящие средства, вешалка для одежды и бесплатный приветственный напиток. Удобства для отдыха включают сноркелинг, фитнес-центр, открытый бассейн, дайвинг и рыбалку. Panacea Retreats - это элитная гавань, это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство на острове Самуи.