SAMUI TEST & GO

Панацея Retreats - AQ / ASQ

Samui
Обновление March 22, 2022
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Посетив Самуи, вы почувствуете себя как дома в Panacea Retreats - элитном раю, поскольку он предлагает качественное жилье и отличный сервис. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Panacea Retreats - an elite haven предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, доставка продуктов, почтовые услуги. В отеле есть 5 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть телевизор с плоским экраном, детский стульчик, чистящие средства, вешалка для одежды и бесплатный приветственный напиток. Удобства для отдыха включают сноркелинг, фитнес-центр, открытый бассейн, дайвинг и рыбалку. Panacea Retreats - это элитная гавань, это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство на острове Самуи.

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Адрес / Карта

51/25 Moo 1, Bophut, Bo Phut, Koh Samui, Thailand, 84320

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