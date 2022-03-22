PHUKET TEST & GO

Oakwood Hotel Journeyhub Пхукет - AQ / ASQ

Phuket
7.9
оценка с
557
Обновление March 22, 2022
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Oakwood Hotel Journeyhub Phuket is no longer operating as an ASLQ.

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Отель Oakwood Journeyhub Phuket расположен на пляже Патонг, менее чем в 1 км от пляжа Патонг. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. В отеле есть бар, общий лаундж и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Все апартаменты оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, биде, феном и письменным столом. В номерах отеля есть собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на город. В каждом номере отеля Oakwood Journeyhub Phuket есть гостиный уголок.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

В отеле Oakwood Journeyhub Phuket есть солнечная терраса.

Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как боксерский стадион Патонга, торговый центр Jungceylon и рынок свежих продуктов Банзаан. Расстояние от отеля Oakwood Journeyhub Phuket до ближайшего международного аэропорта Пхукет составляет 22,5 км.

Удобства / Особенности

  • Всего 2 скрининговых теста на COVID-19 (ОТ - ПЦР)
  • Круглосуточная дежурная медсестра в Oakwood Hotel Journeyhub Phuket
  • Сертифицированный медицинский персонал на месте для любых медицинских нужд во время карантина
  • Ежедневный мониторинг здоровья
  • Маска для лица, спиртовой гель и термометр в номере
  • Выдача регулярных официальных отчетов о состоянии каждого пациента под наблюдением
  • Официальный сертификат бесплатного COVID-19 за 14 день до выписки пациента.
  • Все питание включено (завтрак, обед и ужин)
  • 4 бутылки с водой в день
  • Smart TV, Премиум каналы
  • Скидка 10% - Доставка еды и напитков в номер
  • Бесплатный трансфер из аэропорта
  • Ваучер на 1 ночь бесплатного проживания в отеле Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya или Oakwood Residences Sukhumvit 24, Бангкок (действителен до 31 октября 2021 г.)
  • Предварительно купите коврик для йоги за 650 тайских батов нетто.
  • Услуги прачечной доступны за дополнительную плату.
  • Кондиционер индивидуального сплит-типа для лучшего контроля температуры
  • Комплект СИЗ во всех комнатах
  • 35 минут езды от отеля до больницы
  • Транспортировка на машине скорой помощи в больницу (круглосуточное обслуживание по запросу)
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Адрес / Карта

240/8, Pungmuang Sai Kor Road, Tambon Patong, Kathu District, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand

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