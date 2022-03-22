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Отель Oakwood Journeyhub Phuket расположен на пляже Патонг, менее чем в 1 км от пляжа Патонг. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. В отеле есть бар, общий лаундж и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Все апартаменты оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, биде, феном и письменным столом. В номерах отеля есть собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на город. В каждом номере отеля Oakwood Journeyhub Phuket есть гостиный уголок.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
В отеле Oakwood Journeyhub Phuket есть солнечная терраса.
Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как боксерский стадион Патонга, торговый центр Jungceylon и рынок свежих продуктов Банзаан. Расстояние от отеля Oakwood Journeyhub Phuket до ближайшего международного аэропорта Пхукет составляет 22,5 км.
240/8, Pungmuang Sai Kor Road, Tambon Patong, Kathu District, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand