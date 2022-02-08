Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Moonstone - это частная вилла, которую нужно испытать, чтобы по-настоящему оценить. Это просто лучшая вилла на Самуи. Он идеально подходит для небольших и больших групп и предоставляет уникальные возможности для особого отпуска с семьей и друзьями. На данный момент 100% гостей, которые останавливались на этой вилле, написали прекрасные отзывы. В течение первого года мы предлагаем существенные скидки на проживание более 3 ночей, поэтому мы можем приветствовать вас в вашем первом пребывании в Лунном камне! Забронируйте сейчас, чтобы воспользоваться преимуществами, поскольку эти цены не будут доступны после 2019 года! С того момента, как вы ступите на Лунный камень, вы будете знать, что вас ждет что-то особенное. Расположенный прямо на берегу океана с потрясающим видом на закат над всем северным побережьем Самуи, вы будете наслаждаться полной конфиденциальностью в самом престижном районе острова. Moonstone - это единственная в своем роде частная вилла с укомплектованным персоналом, которую часто бронируют за несколько месяцев вперед. Почему? Потому что это единственная вилла, которая предлагает ВСЕ следующее: - Конфиденциальность. Когда вы находитесь на вилле, вы чувствуете, что это ваш собственный частный курорт. Местоположение. 10 минут до всех лучших магазинов, пляжей, ресторанов и развлечений на острове - персонал на вилле. Персонал большинства роскошных вилл составляет всего 2 человека. В Moonstone на полной ставке работает 5 человек, которые обедают на виллах. Наш личный повар поразит вас - Просмотры. Из Лунного камня открывается лучший вид на закат на острове. Просторный жилой уровень. Другие виллы с 5 или 6 спальнями могут отлично выглядеть на фотографиях, но по прибытии вам будет очень тесно. Уровень жизни Лунного камня огромен - развлечения. В Moonstone есть полный театр / игровая комната, а также тренажерный зал Oceanfront. Да, Лунный камень расположен прямо на берегу океана с нашим собственным частным доступом, который вы можете использовать для запуска наших морских каяков, бесплатно для гостей - Великолепный песчаный пляж всего в 200 метрах - Морские каяки, бесплатно для гостей, чтобы спустить на воду с частной территории нашего отеля. Oceanfront- Luxury PerfectedЗабронируйте сейчас ..... если ваши даты доступны !!