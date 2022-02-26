KRABI TEST & GO

Маленький дом Аонанг - AQ / ASQ

Krabi
8.5
оценка с
431
Обновление February 26, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 12 Спальни
Партнерская больница Wattanapat Hospital Ao Nang

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Удобно расположенный в Краби, Little Home Ao Nang является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Little Home Ao Nang также предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, круглосуточный магазин, ежедневная уборка, услуги такси.

Гости могут выбрать один из 12 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Little Home Ao Nang идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

Адрес отеля: Little Home Ao Nang, 155 / 13-15 Moo3, Ao Nang, Muang, Krabi 81180. Таиланд

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