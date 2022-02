Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Амари Бурирам Юнайтед в приоритетном порядке, и Амари Бурирам Юнайтед будет получать оплату напрямую от вас.

Booking requests for Amari Buriram United are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

В отеле Amari Buriram United есть открытый бассейн и ресторан. Расположен в провинции Бурирам. Он известен как единственный отель в Таиланде, оформленный в футбольной тематике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах есть кондиционер и гостиная зона. Телевизор с плоским экраном и кабельными каналами В каждом номере есть холодильник. Электрический чайник В ванной комнате есть душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Отель находится в 2 минутах ходьбы от арены Чанг. На территории обустроена бесплатная парковка.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ