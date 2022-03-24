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Курортный спа-отель Aleenta Phuket, Phangnga предлагает роскошные номера с частными бассейнами, бесплатным беспроводным доступом в Интернет и оздоровительный спа-центр в нескольких шагах от Андаманского моря.

Курортный отель Aleenta расположен вдоль белых песков пляжа Натай, всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета.

Виллы оформлены в современном стиле, из них открывается вид на океан. В то время как на некоторых виллах есть собственный пейзажный бассейн, большинство из них имеют прямой доступ к общему бассейну. Все они оснащены солнечной террасой и телевизором с плоским экраном, а также iPod с большой музыкальной библиотекой и док-станцией.

Наслаждайтесь видом, купаясь или выпивая коктейль в баре под открытым небом. Вы также можете побаловать себя массажем и различными процедурами для тела, которые предлагаются в спа-салоне Aleenta. Другие услуги включают зону для занятий йогой, а также ресторан, где подают блюда тайской кухни и кухни фьюжн, а также предлагаются вегетарианские блюда.