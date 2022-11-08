Обновление Nov 16th, 2022

Могу ли я легально купить каннабис в Таиланде? Короткий ответ — решительное ДА, длинный ответ таков: 17 июня Таиланд включил каннабис в законодательство, регулирующее традиционную медицину, запретив продажу каннабиса лицам моложе 20 лет, беременным и кормящим женщинам. Хотя выращивание растений каннабиса для личного использования разрешено, легальная продажа растений или чего-либо, сделанного из них, требует лицензии. Цветы каннабиса могут содержать бесконечное количество ТГК, однако производные, такие как жевательные резинки, могут содержать лишь жалкие 0,2%. Хотя курение марихуаны дома может быть законным, делать это в общественных местах не рекомендуется правилами, которые применяются к поведению, которое считается «общественным неудобством» и может привести к штрафу в размере 700 долларов или трем месяцам тюремного заключения. Обратите внимание, что концентраты (воски и картриджи) остаются незаконными.

Краткая история каннабиса в Таиланде февраль 2019 Использование каннабиса разрешено в медицинских целях

Использование каннабиса разрешено в медицинских целях декабрь 2020 г. Местным производителям каннабиса дали зеленый свет

Местным производителям каннабиса дали зеленый свет На протяжении 2021 года Кафе с каннабисом начинают открываться с продуктами CBD / HEMP После исключения листьев каннабиса из списка наркотиков в Таиланде появились каннабис-кафе, предлагающие чай и блюда (в том числе пиццу), приготовленные из листьев каннабиса.

январь 2022 г. Каннабис исключен из списка наркотиков Каннабис, включая шишки, был исключен из списка наркотиков, за исключением экстрактов с содержанием ТГК более 0,2%. Поправки к законам о наркотиках были направлены на снятие ограничений для тех, кто выращивает растение в медицинских целях или для исследований.

июнь 2022 г. Конопля полностью декриминализирована в Таиланде

Могу ли я легально выращивать каннабис в Таиланде? Да! Вы можете легально выращивать каннабис в Таиланде, если вы зарегистрированы. Согласно FDA, зарегистрированным лицам разрешено производить и употреблять каннабис и коноплю для личного улучшения здоровья, создания обычных лекарств, а также для коммерческого и промышленного использования. Они также могут выращивать и очищать коноплю и части растений каннабиса. В дополнение к дате рождения и 13-значному идентификационному номеру заявители также должны указать, планируют ли они употреблять марихуану в личных, медицинских или коммерческих целях. Тетрагидроканнабинол (ТГК), химическое вещество, придающее марихуане ее эйфорический эффект или «кайф», по-прежнему присутствует в экстрактах марихуаны в количествах, превышающих 0,2 процента, но они по-прежнему запрещены как наркотики.