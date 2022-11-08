Короткий ответ — решительное ДА, длинный ответ таков:
17 июня Таиланд включил каннабис в законодательство, регулирующее традиционную медицину, запретив продажу каннабиса лицам моложе 20 лет, беременным и кормящим женщинам. Хотя выращивание растений каннабиса для личного использования разрешено, легальная продажа растений или чего-либо, сделанного из них, требует лицензии.
Цветы каннабиса могут содержать бесконечное количество ТГК, однако производные, такие как жевательные резинки, могут содержать лишь жалкие 0,2%. Хотя курение марихуаны дома может быть законным, делать это в общественных местах не рекомендуется правилами, которые применяются к поведению, которое считается «общественным неудобством» и может привести к штрафу в размере 700 долларов или трем месяцам тюремного заключения.
Обратите внимание, что концентраты (воски и картриджи) остаются незаконными.
После декриминализации каннабиса в Таиланде тысячи Бизнес, связанный с каннабисом продают продукты и услуги каннабиса.
Да! Вы можете легально выращивать каннабис в Таиланде, если вы зарегистрированы.
Согласно FDA, зарегистрированным лицам разрешено производить и употреблять каннабис и коноплю для личного улучшения здоровья, создания обычных лекарств, а также для коммерческого и промышленного использования. Они также могут выращивать и очищать коноплю и части растений каннабиса.
В дополнение к дате рождения и 13-значному идентификационному номеру заявители также должны указать, планируют ли они употреблять марихуану в личных, медицинских или коммерческих целях.
Тетрагидроканнабинол (ТГК), химическое вещество, придающее марихуане ее эйфорический эффект или «кайф», по-прежнему присутствует в экстрактах марихуаны в количествах, превышающих 0,2 процента, но они по-прежнему запрещены как наркотики.
Да! Вы можете легально продавать каннабис в Таиланде, если у вас есть соответствующие лицензии Департамента тайской традиционной и дополнительной медицины Министерства здравоохранения.
Кандидатами могут быть граждане Таиланда или иностранные граждане с действующими рабочими визами. Должно быть, они уже управляют своей компанией из физического магазина, где хотят продавать марихуану. Владельцы предприятий могут выбрать агента для подачи заявок от их имени.
Три типа лицензии. У каждого есть отдельная стоимость, например, 20 000 батов за разрешение на экспорт марихуаны в другую страну или 1 000 батов за медицинские исследования. Разумные 3 200 бат, за которые мы пришли, были розничной лицензией.
Плата за подачу заявки в размере 20 тайских батов будет взиматься персоналом вместе с вашей заявкой и подтверждающей документацией, но сборы больше не будут взиматься до тех пор, пока лицензия не будет одобрена и подготовлена к выдаче, что должно занять около 30 дней.
Хотя возможно подать заявку на все три лицензии, для этого необходимо заполнить три разные формы заявки.
В первой части заявителей спрашивают, регистрируются ли они как физическое лицо, компания или назначенный представитель. При регистрации в качестве предприятия все официально назначенные агенты подпадают под действие лицензии.
Основные документы перечислены во второй части, после чего мы начали искать типографию, имея в запасе час. Люди, это бюрократы: Ровно в 16:00 они закроют свои двери.
Нам было приказано дождаться уведомления по телефону и электронной почте, когда все документы, включая THB20, будут одобрены. В настоящее время процедура занимает около 30 дней. В случае принятия вам нужно будет вернуться и оплатить стоимость, прежде чем лицензия станет официально вашей.
С момента утверждения лицензия действительна в течение трех лет. Если требуется продление после истечения срока его действия, необходима еще одна поездка.
И с этим все вы, начинающие бизнесмены, будете готовы продавать марихуану, если закон когда-либо потребует этого. А если изменить законодательство? По словам одного из сотрудников, вряд ли пройдет «два или три года», прежде чем нынешняя лицензионная парадигма будет разрушена.
Вся эта информация может, конечно, развиваться. Если власти сочтут это приоритетным, приложение, вероятно, будет размещено в Интернете и в будущем будет переведено на английский язык.