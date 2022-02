Het Viridian Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Het Viridian Resort ligt in het centrum van Patong, op slechts twee minuten lopen van Junceylon en vijf minuten van Soi Bangla en Patong Beach. Het resort is een milieuvriendelijk resort dat wordt omgeven door een uitstekende sfeer en een ontspannende tropische tuin. Alle kamers van het resort weerspiegelen traditionele Thaise thema's. Gasten kunnen ook profiteren van een scala aan faciliteiten, waaronder een buitenzwembad, een restaurant en bar, een excursiebalie en gratis draadloos internet. Voer uw gewenste verblijfsdata in en verzend ons online boekingsformulier om een reservering te maken bij The Viridian Resort.

