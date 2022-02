Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Geniet van een romantisch uitje in Khao Lak's The Sarojin (SHA Plus+), gelegen op een afgelegen privéstrand van 11 kilometer waar elk gastenverblijf totale privacy biedt, te bereiken door een beekje en een privétuin over te steken. De aangelegde tuinen zijn rijk aan wilde vruchten, kruiden en lokale bomen. Dit 5-sterrenresort ligt vlakbij drie 18-holes golfbanen. Faciliteiten omvatten een zwembad, spa, fitnesscentrum, verschillende restaurants, croquetgazon, watersporten, bibliotheek en een luxe boot exclusief voor gasten. Ga verder met ons beveiligd online boekingsformulier om uw reservering bij The Sarojin (SHA Plus+) te maken.

Voorzieningen / functies All day a la carte breakfast with sparkling wine served until 6pm! (no alarm clock required)

Two restaurants, wine cellar, beach bar and a variety of extraordinary private dining experiences - by a candlelit jungle waterfall, a secluded white sand beach or your own private island,

Award winning spa - a rejuvenating spa massage lulled by the sounds of the Andaman Sea,

Bespoke private excursions - personal guides, jungle adventures complete with champagne, gourmet safari style lunches on a spectacular river bank or jungle setting, private charters on the luxury yacht Lady Sarojin

Thai cooking classes

25m x 25m infinity swimming pool

Complimentary use of sailing catamarans, topper, sea kayaks, windsurfs, paddle boards, mountain bikes, fitness centre; & Wi-Fi throughout the resort,

Complimentary return transfers to/from community projects supported by "The Sarojin Khao Lak Community Fund”

