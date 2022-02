Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de The Passage Samui Villas & Resort The Passage Samui Villas & Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Hotel Refund Policy • If guests do not receive Thailand Pass. The hotel will issue a full refund for the reservation after the deduction of 3% for the transaction fee. • If guests do not check-in on the reservation date (No Show) a 100% penalty fee will be charged to the reservation and there will be no refund issued.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. Maximaal 2 Adults Deluxe Tweepersoonskamer met 1 of 2 Bedden 33 m² ฿19,300 - 5 Day Test & Go ฿6,200 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Internet - wifi Maximaal 2 Adults Plunge Pool Villa 43 m² ฿31,800 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 1st Day Test & Go ฿8,750 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Internet - wifi Maximaal 2 Adults Garden Villa 43 m² ฿22,300 - 5 Day Test & Go ฿6,850 - 1st Day Test & Go ฿6,850 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Internet - wifi Maximaal 2 Adults Plunge Pool Villa 43 m² ฿31,800 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 1st Day Test & Go ฿8,750 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Internet - wifi Maximaal 2 Adults Beachfront Pool Villa 110 m² ฿52,800 - 5 Day Test & Go ฿12,950 - 1st Day Test & Go ฿12,950 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Internet - wifi Maximaal 4 Adults Villa met 2 slaapkamers en zwembad 150 m² ฿61,500 - 5 Day Test & Go ฿17,750 - 1st Day Test & Go ฿17,750 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Internet - wifi

Ontworpen voor zowel zakelijke reizigers als toeristen, is The Passage Samui Villas & Resort ideaal gelegen in Bang Por; een van de meest populaire locaties van de stad. Dit 5-sterrenhotel ligt op slechts 24 km afstand en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de luchthaven. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Samui. Dit hotel biedt tal van on-site faciliteiten om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. Stap binnen in een van de 50 uitnodigende kamers en ontsnap aan de stress van de dag met een breed scala aan voorzieningen, zoals een lcd-tv/plasmascherm, kledingrek, gratis oploskoffie, gratis thee en een gratis welkomstdrankje dat in sommige kamers te vinden is. De complete lijst met recreatiemogelijkheden is beschikbaar in het hotel, inclusief badmintonbaan, kano, privéstrand, zwembad (buiten), bubbelbad. De Passage Samui Villas & Resort is een slimme keuze voor reizigers naar Samui en biedt elke keer een ontspannen en zorgeloos verblijf.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk The Passage Samui Villas & Resort , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR The Passage Samui Villas & Resort ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.

Voedsel Menu Afbeeldingen