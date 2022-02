Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de The Park Surin Serviced Apartments The Park Surin Serviced Apartments zal de betaling rechtstreeks van u innen.

The Park Surin Serviced Apartments is no longer operating as an SANDBOX .



Met maximale privacy in combinatie met een idyllische ligging op slechts een steenworp afstand van het smaragdblauwe water, is The Park Surin Serviced Apartments echt rustig met zijn op de natuur geïnspireerde omgeving en een prachtig uitzicht op de bergen en de zee. Door de eentonige kamers te verlaten, zullen gasten het niet erg vinden om deze plek hun thuis weg van huis te noemen met zijn aparte slaapkamers, ruime woonkamers en een volledig uitgeruste keuken die een lange weg gaat voor mensen met kinderen. Naast de gezellige accommodatie, is er veel verleiding voor de deur. Geniet van de vele watersporten die worden aangeboden, ga eilandhoppen of vermaak jezelf met enkele van de vele shows waar deze stad bekend om staat, waaronder Phuket Fantasea Show. Voor degenen die voor het eerst in de stad zijn, kan de excursiebalie ter plaatse u helpen bij het plannen van uw vakantie, zodat u het meeste uit uw tijd op dit veel te doen eiland kunt halen.

