The Hotspring Beach Resort & Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Dit resort beschikt over 75 kamers die zijn ingericht met traditionele Thaise zijde en meubels en wordt omgeven door aangelegde tuinen en warmwaterbronnen. Het Hotspring Beach Resort & Spa ligt op slechts 25 minuten rijden van de internationale luchthaven van Phuket. Het 5-sterrenresort ligt ook ten noorden van de Sarasin-brug en in de buurt van het kleine dorpje Kok Kloy en Bodarn Beach. Gasten kunnen zich laten verwennen in een van de vier spa-paviljoens die worden omgeven door prachtige tuinen en lotusvijvers en met warmwaterbronnen om de huid te revitaliseren. Het eigen restaurant serveert een heerlijke verscheidenheid aan zowel traditionele Thaise als westerse gerechten. Voer uw data in op ons beveiligde online boekingsformulier om een reservering te maken bij The Hotspring Beach Resort & Spa.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels