Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de THE HIVE HOTEL SAMUI THE HIVE HOTEL SAMUI zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Voorzieningen / functies Pool with sea view

Free WiFi

Beachfront

Airport shuttle

Free parking

Tea/Coffee Maker

Bar

Score 5.0 /5 Uitstekend Gebaseerd op 1 recensie Beoordeling 1 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk THE HIVE HOTEL SAMUI , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR THE HIVE HOTEL SAMUI ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇿🇦 Estée du Plessis Aangekomen 21/10/2021 5.0 Standard Room Pluspunten Close to the beach. Good food. Shops and restaurants near by. Minpunten None. They were absolutely amazing. Super kind and very welcoming. We felt safe and at home. Good food and service!

