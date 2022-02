Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Recenta Phuket Suanluang is een middelgroot hotel dat is ontworpen om het beste te passen bij al uw gelegenheden en vakanties met comfortabel, betaalbaar en waardevol voor uw geld. Alle kamers zijn groot en goed ontworpen met goede functies, dus Recenta Phuket Suanluang biedt daarom hoogwaardige diensten en faciliteiten voor alle leeftijden en alle geslachten die met het merk kunnen worden verzekerd.

Voorzieningen / functies Airconditioning met individuele bediening

Badkamerbenodigdheden inbegrepen: shampoo, zeep, badgel, douchemuts

LED-tv met kabel-tv

Privé badkamer met warme & koude douche

Universele stekker

Elektriciteit 220V.

Haardroger

Pantoffel / Sandalen

Kluis

Gratis wifi-internet

Balkon / Terras

Koelkast , Waterkoker

