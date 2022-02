PRIME STAD - Posh & Port Hotel PHUKET - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Dit hotel heeft 32 recente boekingsverzoeken ontvangen. haast je!

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de PRIME STAD - Posh & Port Hotel PHUKET PRIME STAD - Posh & Port Hotel PHUKET zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. Maximaal 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY Mountain View X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go Kenmerken Fitness toegestaan Internet - wifi Outdoor voorzieningen Zwembad

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR MOUNTAIN VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Maximaal 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY POOL VIEW X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant HONEYMOON WITH POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,130 - 7 Day Sandbox ฿10,950 - 5 Day Test & Go ฿7,560 - 4 Day Test & Go ฿7,680 - 2 Day Test & Go ฿4,290 - 1st Day Test & Go ฿4,290 - 5th Day Test & Go

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant DELUXE EXTRA LARGED BED X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 31 m² ฿13,830 - 7 Day Sandbox ฿11,450 - 5 Day Test & Go ฿7,960 - 4 Day Test & Go ฿7,880 - 2 Day Test & Go ฿4,390 - 1st Day Test & Go ฿4,390 - 5th Day Test & Go

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Maximaal 4 Adults, 1 Child, 1 Infant GRAND DELUXE FAMILY WITH POOL VIEW X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 41 m² ฿14,830 - 7 Day Sandbox ฿12,250 - 5 Day Test & Go ฿8,660 - 4 Day Test & Go ฿8,380 - 2 Day Test & Go ฿4,790 - 1st Day Test & Go ฿4,790 - 5th Day Test & Go Kenmerken Fitness toegestaan Internet - wifi Woonkamer Outdoor voorzieningen Zwembad

Internet - wifi

Woonkamer

Outdoor voorzieningen

Maximaal 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE B WITH BATHTUB TOP FLOOR X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 45 m² ฿21,130 - 7 Day Sandbox ฿16,750 - 5 Day Test & Go ฿12,260 - 4 Day Test & Go ฿10,180 - 2 Day Test & Go ฿5,690 - 1st Day Test & Go ฿5,690 - 5th Day Test & Go Kenmerken Bad Fitness toegestaan Internet - wifi Woonkamer Outdoor voorzieningen Zwembad

Fitness toegestaan

Internet - wifi

Woonkamer

Outdoor voorzieningen

Maximaal 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE A WITH POOL ACCESS X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 46 m² ฿23,930 - 7 Day Sandbox ฿18,750 - 5 Day Test & Go ฿13,860 - 4 Day Test & Go ฿10,980 - 2 Day Test & Go ฿6,090 - 1st Day Test & Go ฿6,090 - 5th Day Test & Go

Internet - wifi

Woonkamer

Outdoor voorzieningen

Maximaal 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE C WITH BATHTUB X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 61 m² ฿25,330 - 7 Day Sandbox ฿19,750 - 5 Day Test & Go ฿14,660 - 4 Day Test & Go ฿11,380 - 2 Day Test & Go ฿6,290 - 1st Day Test & Go ฿6,290 - 5th Day Test & Go

Fitness toegestaan

Internet - wifi

Woonkamer

Outdoor voorzieningen

Zwembad

PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET … HET MEEST GEMAKKELIJKE LOCATIECENTRIC HOTEL waar de BESTE LOCATIE en HET BESTE MOGELIJK IS !!! Wij zijn gevestigd in het HART VAN PHUKET, BEPERKTE TIJD OF SPOEDUREN ZIJN GEEN PROBLEEM MEER MET SLECHTS EEN PAAR MINUTEN lopen naar HET GROOTSTE WINKELMATERIAAL IN PHUKET "CENTRALE FLORESTA PHUKET" en HET GROOTSTE AQUARIUM IN THAIUS THAILAND "AQUARIUM" PHUKET" ook gesloten voor DE MEEST BEROEMDE NACHTMARKT "NAKA NIGHT MARKET", die op slechts 5 minuten afstand ligt, 7 minuten naar DE GROOTSTE BELASTINGVRIJE AFDELING WINKEL "KING POWER" Bovendien duurt het slechts 20 minuten of minder naar ALLE BEROEMDE STRANDEN IN PHUKET en gemakkelijk om door alle attracties in Phuket te navigeren. Dus waarom moet u te veel transportkosten betalen? , PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET is het beste antwoord op al uw behoeften PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET streeft er ook naar om ervoor te zorgen dat de gast de meest exclusieve diensten en gemakslevensstijl ervaart op de BESTE LOCATIE BOVEN DE VERWACHTING VAN DE GAST ons brede assortiment ALL-IN-ONE FACILITEITEN zoals gratis wifi in het hele hotel, zwembad, fitness, saunaruimte, 24-uurs receptie, dagelijkse schoonmaak, 24-uurs beveiliging met cameratoezicht in het hele gebied, lift, parkeerplaats, enz.

Voorzieningen / functies Buitenzwembad (volwassenen en kinderen)

Fitness

Sauna

Parkeerplaats

Wifi (hele gebied)

*** Alle faciliteiten gratis

