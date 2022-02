Palmyra Patong Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

In het populaire Patong Beach-gebied belooft dit onlangs gerenoveerde resort een complete vakantie-ervaring. Palmyra Patong Resort (SHA Plus+) ligt verscholen in een rustige omgeving en ligt op loopafstand van het strand en tal van winkels en eetgelegenheden. De excursiebalie kan u helpen met het regelen van duiktrips, snorkelen, eilandhoppen of golfen - de lijst met activiteiten op het eiland is eindeloos. Er is ook een fiets- en autoverhuurservice beschikbaar voor de gasten, waardoor het zeer gemakkelijk is om te rijden en het eiland in uw eigen tempo te verkennen. Het hart van het resort is zonder twijfel het lagunevormige zwembad dat zich uitstrekt over 60 meter en een geweldige plek is om overdag te relaxen. Palmyra Patong Resort (SHA Plus+) maakt het mogelijk om te genieten van een onvergetelijke vakantie op de populairste eilandbestemming van Thailand.

