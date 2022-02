Palm Galleria Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Palm Galleria Resort biedt een spectaculair uitzicht op de Andamanse Zee en ligt dicht bij nabijgelegen steden en attracties in het Khao Lak-gebied. Het resort biedt 90 kamers en suites, evenals de meest uitgebreide reeks faciliteiten voor het organiseren van congressen en vergaderingen in het hele gebied. Toeristische bestemmingen in de buurt van dit resort zijn de nationale parken en watervallen in Phang-Nga, Similan Island en Surin Island, het Marine National Park, Khao Sok National Park, Sri Phang-Nga National Park, Phang-Nga Islands National Park, en Phung Chang-grot. Golfbanen in de districten Thaplamu en Thai Muang zijn ook gemakkelijk bereikbaar. Palm Galleria Resort handhaaft een hoge standaard op alle niveaus en zal uw verblijf zeker goed maken.

