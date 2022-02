Pakasai Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pakasai Resort (SHA Plus+) is een juweeltje van een escapist met uitzicht op de azuurblauwe wateren van de Andamanse Zee in het vakantieparadijs Krabi in Zuid-Thailand. Dit unieke en exclusieve resort, genesteld in een heuvel, omringd door weelderige tropische tuinen naast het Noppharat Thara National Park, biedt huiselijk comfort, persoonlijke service en alle faciliteiten die u maar kunt bedenken voor een betoverende vakantie in harmonie met de natuur. Met 104 ruime kamers en suites combineert de prachtig ingerichte accommodatie van Pakasai Resort (SHA Plus+) een traditionele inrichting met alle moderne gemakken en faciliteiten, waaronder satelliet-tv, een minibar, een IDD-telefoon en roomservice om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Extra grote badkamers en privébalkons met uitzicht op rustige tuinen verwennen de gasten in de perfecte omgeving voor rustgevende stress. Selecteer de data van uw verblijf voor uw reservering bij het Pakasai Resort (SHA Plus+) en vul ons beveiligd online boekingsformulier in.

