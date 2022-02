Nipa Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Nipa Resort ligt op slechts enkele minuten van Patong, het populairste strand en uitgaansgebied van Phuket. Toch is de kleine afstand voldoende om een serene sfeer te behouden en gasten volledig te laten ontspannen in de aangename, tropische omgeving. Gebouwd rond een zwembad in vrije vorm, worden de moderne faciliteiten aangevuld met Thaise teakhouten meubels en texturen. Naast het hoofdzwembad is er een kinderzwembad en een jacuzzi naast de babysitservice. Gasten kunnen gebruikmaken van de gratis pendeldienst naar Patong Beach of genieten van de aangelegde omgeving vanaf de privacy van hun eigen balkon. Het Nipa Resort heeft een Thais-Japans restaurant en cocktailbars, internetfaciliteiten en een wasservice. Ons beveiligde online boekingsformulier maakt het reserveren van uw kamer bij Nipa Resort eenvoudig - u hoeft alleen maar de gewenste data in te vullen en te klikken.

