Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Samui Sandbox Hotel

Dit luxe pand maakt deel uit van de prestigieuze Belmond-groep en ligt aan het witte zandstrand van Maenam. A Belmond Hotel, Koh Samui ligt op een heuvel en biedt uitzicht op Ban Tai Beach, Napasai, en is verdeeld over 17 hectare. Het hotel biedt luxe villa's met een prachtig uitzicht op zee en ruime woningen met privézwembad. Snorkelen, duiken, tennis en fietsen zijn slechts enkele van de uitgebreide lijst met activiteiten die beschikbaar zijn bij Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui. En de perfecte verlichting voor pijnlijke spieren na een dag vol activiteiten is een bezoek aan de holistische Belmond Napasai Spa met zijn brede scala aan ontspannende behandelingen. Het hotel biedt zijn gasten ook uitstekende eetgelegenheden met twee restaurants en bars, zowel binnen als aan het strand. Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui biedt de perfecte ontsnapping aan de wereld en is luxe op zijn best.

Voorzieningen / functies 2 Restaurants and 1 Bar (Sea View)

Infinity outdoor swimming pool (Sea View)

Complimentary WiFi access around the resort

Tennis courts (including tennis racket and balls)

Fitness room

Napasai Spa

Snorkeling, kayaking, windsurfing and stand up paddle

Bicycles, table tennis, outdoor badminton (in the garden)

Thai Boxing

A DVD/CD player in your room

Daily complimentary in-house activities

Daily kid's activities

