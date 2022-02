Montree Phuket Hotel, SHA Plus - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Het Montree Phuket Hotel in Phuket Town ligt op 500 m van het oude centrum van Phuket en beschikt over een aantal voorzieningen, waaronder een restaurant, een bar en een gemeenschappelijke lounge. Alle kamers beschikken over een flatscreen-tv met satellietzenders en een eigen badkamer. De accommodatie biedt een 24-uursreceptie en roomservice voor de gasten. De kamers in het hotel zijn uitgerust met een waterkoker. De accommodaties van het Montree Phuket Hotel zijn voorzien van airconditioning en een kledingkast. Gasten van de accommodatie kunnen genieten van een à-la-carteontbijt. Het Montree Phuket Hotel beschikt over een terras. Populaire bezienswaardigheden in de buurt van het hotel zijn het Thai Hua Museum, Chinpracha House en Robinson Ocean Phuket. De dichtstbijzijnde luchthaven is de internationale luchthaven van Phuket, op 28 km van het Montree Phuket Hotel.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels