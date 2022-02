Lamoon Hotel @ Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Of u nu een toerist bent of op zakenreis bent, Lamoon Hotel @ Phuket is een geweldige keuze voor accommodatie wanneer u Phuket bezoekt. Met zijn ligging op slechts 0 km van het stadscentrum en 30 km van de luchthaven, trekt dit driesterrenhotel jaarlijks vele reizigers. 'Sightseeing' opties en lokale attracties hoeft men niet ver te zoeken, aangezien de accommodatie in de buurt van Lard Ploy Khong Markt, Lime Light Avenue, Koningin Sirikij Openbaar Park ligt. Bij Lamoon Hotel @ Phuket zorgen de uitstekende service en superieure faciliteiten voor een onvergetelijk verblijf. Dit hotel biedt tal van on-site faciliteiten om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. Ervaar hier hoogwaardige kamerfaciliteiten tijdens uw verblijf. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, draadloos internet, draadloos internet (gratis), airconditioning, wekservice aanwezig, zodat gasten na een lange dag weer kunnen opladen. Of u nu een fitnessliefhebber bent of gewoon op zoek bent naar een manier om te ontspannen na een zware dag, u zult worden vermaakt door eersteklas recreatieve voorzieningen zoals massage, tuin. Wat uw reden ook is om Phuket te bezoeken, het Lamoon Hotel @ Phuket is de perfecte locatie voor een opwindende en opwindende vakantie.

