Koh Tao Regal Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Dit moderne resort biedt direct uitzicht op het strand en is een perfecte bestemming voor een vakantie met het kristalheldere water en het gouden zandstrand. Met een privéstrand dat exclusief beschikbaar is voor gasten, kunt u optimaal genieten van uw tijd onder de zon. Deze kamers hebben een ruim interieur, een balkon en een eigentijdse inrichting, zodat gasten kunnen ontspannen en genieten van de natuurlijke schoonheid, de natuurlijke bries en de aangenaam koele sfeer. Er is veel te doen rondom het pand, zodat gasten de dagen kunnen doorbrengen met luieren in de zon, cocktails drinken, een partijtje strandvoetbal spelen of de brede selectie aan watersporten uitproberen. Met tal van activiteiten kunt u er zeker van zijn dat het hele gezin zal genieten van hun tijd in Koh Tao Regal Resort.

