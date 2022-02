Khaolak Bay Front Hotel - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Het strand, golf, diepzeeduiken, een nationaal park, schoonheid en rustige omgeving zorgen voor de ideale vakantie in dit hotel. Zoek in Khao Lak National Park naar exotische planten en dieren in het wild in een landschap met stranden, heuvels, bergen, beboste valleien, mangroven en estuaria. Mis de Kao Lak-berg in de buurt van de zee niet met zijn Chinese tempel gewijd aan de tovenaar van de berg. Grote bungalows zijn geschikt voor gezinnen en knusse kamers zijn eenvoudig, maar smaakvol ingericht. Khaolak Bay Front Hotel (SHA Plus+) heeft een prachtig uitzicht op de Andamanse Zee, een spa met een lange lijst van behandelingen, en met golf, zwemmen en nabijgelegen winkels, zult u zeker ontspannen vertrekken met goede herinneringen.

