Hotel Refund Policy Non-Refundable , enable to Amendment

Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Standard (Studio) room 30 m² ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿5,500 - 1st Day Test & Go ฿3,500 - 5th Day Test & Go

Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Standard Studio room with balcony 32 m² ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿5,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go

Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant One bedroom suites with balcony 40 m² ฿16,700 - 5 Day Test & Go ฿6,000 - 1st Day Test & Go ฿4,000 - 5th Day Test & Go

Maximaal 4 Adults, 2 Children, 2 Infants Two bedroom suites with balcony 67 m² ฿21,700 - 5 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,000 - 5th Day Test & Go

Welcome to the new Holiday inn & Suites Siracha Laemchabang, Feature 4 Star accommodation , your preferred hotel in a local industrial setting. Conveniently located in a leading industrial estate and economic zone in Thailand’s Eastern Seaboard with its close proximity to Laemchabang Port and Si Racha Harbour,an IHG Hotel is set in Si Racha, 12 km from J-Park Nihon Mura Community Mall and 29 km from Flight of The Gibbon. Boasting a 24 -hour front desk, Restaurant ,outdoor pool, Kid club and family room.

Voorzieningen / functies Fitness center, Onsen , Steam & Sauna, Outdoor pool, Wifi , Kid club , Spa

