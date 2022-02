Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Fair House Villas en Spa Samui Fair House Villas en Spa Samui zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Fair House Villas and Spa Samui SHA Certified en SHA+ Certified, privé gelegen tussen de kokospalmen op Mae Nam Beach, is de perfecte plek om uw speciale vakantie door te brengen en te genieten van de schoonheid van het paradijs. In de weelderige tropische tuinen en kokosplantages vindt u luchtige en ruime bungalows in Zuid-Thaise stijl die zorgvuldig zijn gebouwd om te harmoniseren met hun natuurlijke omgeving. Vanaf hier kunnen gasten gemakkelijk Fisherman Village en de Lomprayah High Speed Ferries bereiken. Golfliefhebbers vinden het Santiburi Golf Resort op 30 minuten lopen. Ongelooflijke uitzichten zijn te zien vanuit het restaurant en het zwembad van het hotel, evenals vanaf het eigen privéstrand van het hotel. Geniet tijdens uw verblijf van de geneugten van de spa, massagebehandelingen en barbecuefaciliteiten. U kunt zich gemakkelijk verplaatsen dankzij de beschikbare autoverhuur en pendeldiensten. Rondleidingen kunnen worden geregeld bij de 24-uursreceptie, en het businesscentrum en de vergaderfaciliteiten kunnen worden gebruikt voor het organiseren van privé- of zakelijke evenementen.

