Chinotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Chinotel is gunstig gelegen dicht bij versmarkten, restaurants, winkelkraampjes en openbaar vervoer dat alle fascinerende bestemmingen op het eiland met elkaar verbindt. Het bevindt zich in het hart van de oude binnenstad van Phuket. Chinotel geeft je de kans om de oude stad te ontdekken met een charmante gemeenschap die rijk is aan diversiteit en wemelt van fascinerende geschiedenis. Het pand biedt 24 moderne Chinese kamers, allemaal goed ingericht en met het grootste comfort. Met geweldige faciliteiten, vriendelijke service en moeilijk te verslaan prijzen is dit hotel echt waar voor je geld.

