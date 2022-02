Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Be Baan Paradise-hotels Be Baan Paradise-hotels zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Strategisch gepositioneerd op 10 minuten van het azuurblauwe water en het witte zand van het prachtige strand van Patong, Be Baan Paradise Hotels is ieders droomvakantiebestemming. Wat meer is, vanaf hier kun je stoutmoedig lopen naar het winkelcentrum Jungcelon en Bangla Road, een straat die beroemd is om zijn entertainment, restaurants en nachtleven. De accommodatie bestaat uit verschillende kamers, waarvan de meeste een eigen balkon hebben. Elke kamer is smaakvol ingericht en voorzien van alle nodige voorzieningen voor een comfortabel verblijf. Met geweldige gastvrijheid en fijne accommodatie is Be Baan Paradise Hotels zeker een bezoek waard.

Voorzieningen / functies 1. High Speed Wifi (met individuele router)

2. Kabel-tv

3. Minikoelkast

4. Bureau

5. Airconditioning

6. CCTV 24 uur

