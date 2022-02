Baan Warddaw Guesthouse - Hua Hin Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Make use of convenient amenities such as complimentary wireless Internet access, concierge services, and a television in a common area.. Featured amenities include dry cleaning/laundry services, a 24-hour front desk, and luggage storage. Free self parking is available onsite..

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Baan Warddaw Guesthouse , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Baan Warddaw Guesthouse ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.