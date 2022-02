Aonang Villa Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

De roem van Aonang Villa Resort (SHA Plus+) komt van een ongeëvenaarde locatie te midden van de beroemde kalkstenen kliffen van Krabi. De veelzijdigheid in catering voor een scala aan reizigers maakt het ook een waardige accommodatie. Gezinnen zullen hier zeker genieten van een verblijf met twee grote vrijevormzwembaden en een kinderspeelplaats. Zakenreizigers vinden gemak in de twee vergaderruimten die plaats bieden aan 50 tot 220 personen. Gratis Wi-Fi in alle kamers en faciliteiten voor gasten met een handicap versterken de ervaring van pracht tijdens een verblijf hier. Een uitgebreide spa met massagebehandelingen, een bubbelbad en een stoombad zorgen ervoor dat gasten kunnen ontspannen na een spannende dag. Op het terrein vindt u ook een koffiebar, een conciërge, een salon en een restaurant. Reserveringen bij Aonang Villa Resort (SHA Plus+) zijn eenvoudig via ons beveiligd online boekingsformulier. Voer gewoon uw gewenste data in en verzend.

