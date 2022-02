Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Amata Patong is no longer operating as an SANDBOX .



Perfect gelegen in het beroemde Patong-gebied, plaatst deze accommodatie u in het centrum van alle drukte die de stad te bieden heeft. Het aanbieden van comfortabele, ruime en volledig uitgeruste accommodaties, schitterend ontworpen om aan de behoeften van alle gasten te voldoen. Patong is een van de hotspots in Thailand die vooral door toeristen wordt bezocht, zowel voor een lange vakantie als voor een kort weekendje weg. Het resort biedt privacy en persoonlijke service aan haar bezoekers. Een verblijf hier biedt de perfecte gelegenheid om een breed scala aan recreatieve mogelijkheden te verkennen, of gasten kunnen eenvoudig het panoramische uitzicht op zee op loopafstand vastleggen. Geniet van luxe met authentieke tropische ervaringen, betoverd door de natuurlijke charmes van Amata Patong (SHA Plus+), een van 's werelds prestigieuze vakantie-eilanden in de Andamanse Zee.

