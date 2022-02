Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Full refund with at least 5 days notification prior to arrival date.

Amarin Samui Hotel is het soort plek waar je je echt goed bij voelt lang nadat je thuis bent. Dat komt omdat het Amarin Samui Hotel technologie heeft gebruikt om het milieu te beschermen en energie te besparen. Wat betreft de ervaring van een verblijf in het Amarin Samui Hotel, het is een beetje weg van het nachtleven van Chaweng, maar er is een pendeldienst beschikbaar en Maenam Beach en de enige golfbaan van het eiland liggen letterlijk op enkele minuten afstand. Tot de standaardvoorzieningen in de 46 kamers behoren draadloos internet en dvd/vcd-spelers. Een reservering maken bij Amarin Samui Hotel is eenvoudig met ons beveiligde online formulier. Voer gewoon uw data in en klik.

Voorzieningen / functies Hotel Features

* Lobby

* Restaurant

* Roof top swimming pool

* Laundry service

* Bar

* Fitness

Room Amenities

* Essential toiletries, bath gel, shampoo, conditioners, cotton wools, soap

* Premium linen - incl. 500 thread count bed sheets, duvet and extra pillows

* Towels - body, hand, facial

* Air condition - individually controlled (regularly serviced, cleaned and sanitized)

* USB ports built-in so you can charge your mobile phones with no adaptor needed

* Working table

* 2 complimentary bottles of drinking water replenished daily

* Tea and coffee making facilities (supplies of tea bags, coffees replenished daily)

* Smart TV

* High speed fibre optic internet on wifi connectivity both in-room and public area

Optional Services

* Scooter rental (for your own leisure of going around and explore koh samui)

* Tour programmes - book some great activities, incl. nearby islands

