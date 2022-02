Totaal AQ Hotelkamers 80 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Navamin 9 Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Het Canal Hotel Het Canal Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

The Canal Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

The Chana Hotel ligt op 2 km van de zondagsmarkt van Minburi en biedt kamers met airconditioning en een eigen balkon. Het beschikt over een restaurant en gratis parkeergelegenheid. Er is gratis WiFi beschikbaar. Een modern interieur en warme verlichting zijn aanwezig in de ruime, rookvrije kamers van The Chana Hotel. Alle goed ingerichte kamers zijn uitgerust met een tv, een koelkast en een gezellige zithoek. Er zijn douchefaciliteiten in de eigen badkamer. Het Chor Chana Restaurant is de hele dag door geopend en serveert een verscheidenheid aan Thaise en Europese gerechten. Er is ook roomservice beschikbaar. Het hotel heeft een 24-uursreceptie, autoverhuur en fax- en kopieerservices. Op verzoek is er een wasservice beschikbaar. Het Canal Hotel ligt op 10 km van Siam Park City en het winkelcentrum Fashion Island. De internationale luchthaven Suvarnabhumi ligt op 15 km afstand.

Voorzieningen / functies 2 keer COVID-19 testen

24 uur verpleging

3 maaltijden per dag

Internet Wi-Fi

Televisie [digitale tv]

Schoonmaakdienst

Ophaalservice vanaf de luchthaven Don Muang of de luchthaven Suvarnabhumi

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels

Score 4.0 /5 Zeer goed Gebaseerd op 2 beoordelingen Beoordeling 1 Uitstekend 0 Zeer goed 1 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Het Canal Hotel , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Het Canal Hotel ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇩🇪 Heinz Ulrich Bornhooldt Aangekomen 25/10/2019 5.0 Standard Room Pluspunten perfect en vriendelijk personeel, behulpzaam met organisatietaxi, uitstapjes en zo Minpunten niet één negatief Ik zou graag terugkeren, maar de toegangsregels van het mooie Thailand maken mijn wanhoop. Ik wens alle mensen van Canal-Hotel een betere toekomst - geef nooit op met glimlachen 🇺🇸 J B Aangekomen 08/04/2021 2.9 Standard Room Ik koos dit hotel voor de quarantaine van 15 dagen. Het eten was oké, en de kamer was redelijk schoon. De wifi was voldoende om basisgesprekken te voeren.

Hotel Offer Brochure