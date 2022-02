Partner Ziekenhuis Samitivej Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Thaisun Bangkok Hotel Thaisun Bangkok Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Thaisun Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Thaisun Bangkok Hotel ligt in Bangkok, op 3,4 km van het winkelcentrum Emporium, en biedt accommodatie met een buitenzwembad, gratis privéparkeergelegenheid en een fitnesscentrum. De accommodatie ligt op ongeveer 5 km van het nationale conferentiecentrum Queen Sirikit, op 6 km van Arab Street en op 6 km van de Centrale Ambassade. De accommodatie biedt een sauna, een 24-uursreceptie en gratis WiFi in alle ruimtes. Alle units in het hotel zijn uitgerust met een flatscreen-tv. Alle kamers van Thaisun Bangkok Hotel zijn voorzien van airconditioning en een kledingkast. U kunt bij de accommodatie genieten van een ontbijtbuffet. Bij Thaisun Bangkok Hotel kunt u gebruikmaken van een hot tub. Amarin Plaza ligt op 7 km van het hotel, en het winkelcentrum Gaysorn Village bevindt zich op 7 km afstand. De dichtstbijzijnde luchthaven is Suvarnabhumi, op 17 km van Thaisun Bangkok Hotel. Wij spreken uw taal!

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels