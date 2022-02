Totaal AQ Hotelkamers 120 Slaapkamers Partner Ziekenhuis World Medical Hospital

Royal President Hotel Bangkok in samenwerking met World Medical Hospital is nu beschikbaar voor Alternative State Quarantine (ASQ) verblijf in Bangkok. Wij bieden u een heerlijk verblijfservaringspakket om veilig te blijven met onze 24-uurs verpleging. Ons hotel is gelegen in Sukhumvit Soi 15 en biedt ruime kamers tegen een redelijke prijs.

Voorzieningen / functies COVID-19 screening tests (1 times)

24-uurs verpleegster ter plaatse

Dagelijkse gezondheidsmonitoring met verpleegkundig toezicht

Volpension (3 maaltijden per persoon per dag)

Gratis Wi-Fi internettoegang

Gratis 4 flessen drinkwater per dag

Tv met nationale en internationale zenders

Magnetron

Kitchenette met bestekset (alleen suite kamer)

Roomservice met 20% korting

Transfer van de luchthaven naar het hotel - een reis

