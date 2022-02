Totaal AQ Hotelkamers 100 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Avani + Riverside Bangkok Hotel Avani + Riverside Bangkok Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Avani+ Riverside Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Een van onze topkeuzes in Bangkok. Het Avani Plus Riverside Bangkok Hotel biedt uitzicht op de rivier de Chao Phraya en beschikt over kamers met een mix van moderne en moderne stijlen. Gasten kunnen genieten van een prachtig uitzicht vanaf het overloopzwembad op het dak van 30 meter of dineren in een van de restaurants van het hotel. In de openbare ruimtes is gratis WiFi beschikbaar. Het hotel biedt een gratis pendeldienst per boot van en naar Sathorn Pier, die verbinding biedt met het Saphan Taksin BTS Skytrain Station. Vanaf het Skytrain-station kunnen gasten binnen een paar minuten een aantal van de belangrijkste winkelbestemmingen en attracties van Bangkok bereiken. De internationale luchthaven Suvarnabhumi ligt op ongeveer 1 uur rijden. De kamers van het Avani Plus Riverside Bangkok Hotel zijn voorzien van airconditioning, een flatscreen-tv met satellietzenders, een minibar en een kluisje. De suites hebben een zit- en eethoek en sommige hebben ook een aparte slaapkamer. De eigen badkamer is voorzien van een bad of douche, een haardroger en gratis toiletartikelen. De 24-uursreceptie geeft u graag advies over wat er in de omgeving te doen is. Er is gratis parkeergelegenheid op het terrein en er kunnen pendeldiensten worden geregeld. Een ontbijtbuffet en à-la-cartegerechten worden geserveerd in Skyline, en SEEN Restaurant & Bar biedt internationale gerechten en cocktails. Snacks en snelle hapjes zijn te vinden in The Pantry of The Long Bar. Andere eetgelegenheden zijn de Manohra Dining Cruise, gespecialiseerd in Thaise gerechten, en de Benihana, die Japanse Teppanyaki serveert. Bovendien is het hotel verbonden met Riverside Plaza, dat een grotere keuze aan restaurants en winkels biedt.

Voorzieningen / functies Ophaalservice van de luchthaven Suvarnabhumi of Don Muang naar het hotel

Totaal 2 keer COVID-19 screeningstests uitgevoerd op eigendom

24-uurs verpleegkundige van dienst voor tweemaal daagse temperatuurcontroles en voor andere gezondheidsgerelateerde behoeften in quarantaine

Officieel COVID-19-vrij certificaat behalen op de vertrekdag

Volpension maaltijden inclusief ontbijt, lunch en diner

Gratis wifi en IPTV-entertainment (Internet Protocol Television)

Aangewezen gebied voor COVID-19-screeningstests

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Avani + Riverside Bangkok Hotel , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Avani + Riverside Bangkok Hotel ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.