Totaal AQ Hotelkamers 118 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Anantara Siam Bangkok Hotel Anantara Siam Bangkok Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Booking requests for Anantara Siam Bangkok Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Keer terug naar Thailand en word wakker in een groene oase in het hart van Bangkok. Onderdak in een door de overheid goedgekeurde quarantainevoorziening, omringd door klassieke Thaise kunst en moderne luxe met medische diensten van wereldklasse van een toonaangevende zorgverlener.

Voorzieningen / functies Luxe accommodatie in het kamertype van uw voorkeur

Volpension maaltijden inclusief ontbijt, lunch, diner

Gratis wifi en meer dan 40 tv-kanalen

Aangewezen gebied voor COVID-19-screeningstests

Ophaalservice vanaf BKK Airport of DMK Airport naar het hotel

COVID-19 screeningstests uitgevoerd op onroerend goed

24-uurs verpleegkundige van dienst voor tweemaal daagse temperatuurcontroles en voor andere gezondheidsgerelateerde behoeften in quarantaine

Officieel COVID-19-vrij certificaat behalen op de vertrekdag

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels