Totaal AQ Hotelkamers 102 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Bangkok Siriroj hospital Phuket

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Het Royal Paradise Hotel & Spa Het Royal Paradise Hotel & Spa zal de betaling rechtstreeks van u innen.

The Royal Paradise Hotel & Spa is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Een van onze topkeuzes in Patong Beach. Royal Paradise Hotel & Spa ligt op een toplocatie aan het strand van Patong, op 5 minuten lopen van het warenhuis Jungceylon. Het beschikt over een buitenzwembad, 4 eetgelegenheden en gratis parkeergelegenheid. Gasten hebben toegang tot wifi. Hotel Royal Paradise ligt op 300 m van het nachtleven van Bangla Road en op 10 km van Phuket Fantasea en het winkelcentrum Central Festival. De elegante kamers van Royal Paradise zijn ingericht in rustgevende neutrale tinten en voorzien van klassieke houten meubels en comfortabele zitgedeeltes. Sommige kamers hebben een eigen balkon met uitzicht op het zwembad of de tuin. Gasten kunnen ontspannen in de spa, die een menu met massages en lichaamsbehandelingen biedt. U kunt ook genieten van het gebruik van het spabad en de saunafaciliteiten na een training in het fitnesscentrum. Tot de culinaire hoogtepunten van Royal Paradise behoren onder meer stevige internationale buffetten in Coconut Coffee Shop. In The Royal Kitchen kunt u heerlijk Chinees dineren, dat een panoramisch uitzicht op Patong Bay biedt.

Voorzieningen / functies Medische dienst ter plaatse voor alle gezondheidsgerelateerde behoeften

Verpleegkundige controleert twee keer per dag de temperatuur

Er zijn in totaal 2 COVID-19-tests uitgevoerd op onroerend goed

Luchthavenvervoer heen en terug (luchthaven / hotel / luchthaven)

Volpension maaltijden, keuze uit 3 maaltijden per dag

Entertainment TV Internationale zenders

Gratis internettoegang Wi-Fi

Room schoonmaak service

Dagelijks gratis seizoensfruit

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels

Score 4.4 /5 Zeer goed Gebaseerd op 3 beoordelingen Beoordeling 1 Uitstekend 2 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Het Royal Paradise Hotel & Spa , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Het Royal Paradise Hotel & Spa ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇩🇰 Carsten Juul Vind Aangekomen 02/10/2021 4.3 Deluxe Room Pluspunten Nice sweet and good servise, from reception. resevation. cleaning Minpunten wifi kud bee better Speciel the receptin where very helpful and service miended. when i ordre room and test the resevation whas very helpfull i only hve the best to say abuot staff on the hotel 🇳🇱 Harm van Dieren Aangekomen 04/09/2021 4.5 Deluxe Room Pluspunten perfect Minpunten internet everting ok I have noting to complane the place ferry nice hotel ent clean very good place also nice 🇸🇪 Thomas Hugosson Aangekomen 19/08/2021 4.3 Deluxe Room Pluspunten Breakfast Minpunten Wifi Every thing is ok except WiFi not good at all for look tv from IPTV Hotel is close to everything even if not much place open And close to swab test at jungceylon If I do sandbox again I could stay here again if WiFi would be much better